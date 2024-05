Voilà pourquoi vous n’allez pas pouvoir négocier la nouvelle Citroën C3

nouvelle Citroën C3

Désormais arrivée au catalogue en essence à 14900 euros, la nouvelle Citroën C3 se situe à plusieurs milliers d’euros de moins que sa cousine Peugeot 208. En électrique, le prix de 23300 euros avant bonus est là aussi très compétitif. Un placement prix agressif, qui permet de replacer Citroën en gamme « entry » afin de concurrencer des marques comme Dacia. Mais il ne sera plus possible de négocier de remise…

Des prix tendus, des marges très faibles

Réduire le prix de la nouvelle Citroën C3 est passé par l’adoption d’une plate-forme économique, et aussi par une disparition des marges. Du moins pour le réseau qui la distribue ! Selon des documents confidentiels que nous avons pu consulter, la marge réseau brute et la marge réseau restante ne sont que de 4,5 % sur la C3 Puretech 100, et de 4 % sur la Citroën ë-C3. C’est simple : Citroën préconise des remises de 0 % aux particuliers !

Pour les professionnels, le constructeur participe un peu ce qui permet de lâcher un très maigre 3 % de remise.

Il est généralement courant qu’une nouveauté ne soit pas proposée avec de la remise lors de son lancement. Mais au vu des marges en question, cette situation devrait perdurer. Il ne faudra donc pas attendre un an pour commander afin d’avoir de la remise, le seul risque est au contraire que le prix catalogue augmente…

Des portes ouvertes en juin et des livraisons plus tardivement

Citroën a prévu des opérations portes ouvertes au mois de juin pour faire le plein de commandes, mais attention : il sera impossible d’être livré dès cet été. En effet, les premières commandes ne seront livrées qu’à l’automne ! Actuellement Citroën produit encore l’ancienne génération de C3, jusqu’à fin juin. Ce n’est donc qu’au dernier trimestre 2024 que l’on pourra commencer à voir des nouvelles C3 et ë-C3 dans les rues.

Avec son look de SUV, sa position de conduite surélevée et ses prix contenus, la nouvelle C3 a tout pour se faire une belle place sur le marché français. Mais au niveau des immatriculations, elle commencera véritablement à peser en 2025, d’autant plus qu’une version électrique encore moins chère sera alors proposée.