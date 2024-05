Série spéciale : DS3 Antoine de Saint-Exupéry

La DS3 Antoine de Saint-Exupéry vient tout juste d’être présentée, mais elle est déjà présente au configurateur DS. Alors qu’apporte cette nouvelle série spéciale, qui célèbre les 80 ans de la disparition de l’écrivain légendaire ?

Un équipement complet sur la DS3 Antoine de Saint-Exupéry

Positionnée à partir de 39200 euros, la DS3 Antoine de Saint-Exupéry n’est clairement pas donnée. La DS3 débute en effet à 30700 euros ( tarif en ligne ) en finition Bastille.

A ce tarif l’équipement est heureusement complet avec de série : sellerie cuir nappa brun criollo, sièges avant chauffants, Accès et Démarrage mains libres Proximity, DS IRIS SYSTEM avec Navigation 3D Connectée, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables électriquement, Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, Vitres arrière et lunette arrière surteintées, Surtapis avant et arrière,

Jantes alliage 18″ NICE…

Pour la teinte de caisse, seuls trois choix sont proposés : noir perla nera en teinte gratuite, Cristal pearl et vol de nuit, la fameuse teinte inédite de cette série. Une sorte de gris nacré, facturé la bagatelle de 1200 euros !

Il reste ecore quelques options, comme le système Hifi Focal à 900 euros, les projecteurs DS Matrix LED Vision à 900 euros, le pack techno à 1800 euros, le pack alarme à 600 euros, ou encore l’aide au stationnement avant, arrière, 360 VISION et surveillance d’angles morts.

La présentation intérieure profite de seuils de portes avec une citation « Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides », tirée du livre « Le Petit Prince », ainsi qu’un dessin réalisé par l’auteur.

DS laisse le choix entre toutes les motorisations proposées sur son crossover, avec du diesel, de l’essence, de l’hybride et de l’électrique ! La version que nous conseillons : la motorisation hybride de 136 ch.

DS 3 E-TENSE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : 47 800 euros

DS 3 HYBRIDE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : 40 700 euros

DS 3 PureTech 130 Automatique ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : 39 200 euros

DS 3 BlueHDi 130 Automatique ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : 40 800 euros

