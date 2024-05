Voici enfin les premiers prix de la Renault 5 E-Tech electric

Renault 5 E-TECH

Annoncée à 25000 euros, la Renault 5 E-Tech electric ne sera pas immédiatement disponible à la commande à ce tarif. Il faudra en effet attendre l’année prochaine ! Et le premier prix est au final à 33490 euros, avec la plus grosse batterie. Voici les détails des deux versions qui vont être disponibles à la commande en 2024.

Renault mise d’abord sur la batterie de 52 kWh

La Renault 5 E-Tech electric à 25000 euros attendra 2025 : cette version sera proposée avec une batterie de 40 kWh, et une autonomie de 300 km.

En 2024, Renault se concentre donc sur la 5 E-Tech electric autonomie confort, avec batterie de 52 kWh et autonomie de 410 km. Soit l’équivalent de ce que propose Peugeot sur sa e-208…

Deux versions seront proposées : Techno et Iconic Cinq. Il faudra donc attendre pour que le catalogue s’étoffe avec les cinq finitions attendues : five, evolution, techno, iconic cinq et la série spéciale Roland-Garros.

Ces deux finitions disponibles seront associées à la motorisation de 150 ch, alors que des puissances plus réduites arriveront ensuite. Affichée à 33490 euros, la Renault 5 E-TECH de 150 ch est donc plus abordable que la Peugeot e-208 de 156 ch qui n’est proposée qu’avec la finition GT au prix de 39300 euros ( avant bonus ). Il faudra cependant calculer la différence au niveau des équipements de série pour voir à combien se chiffre l’écart réel.

En version Techno l’équipement de série comprend : jantes alliage 18″ Techno, stickers décoratifs, vitres arrière surteintées, rétroviseurs rabattables électriquement, console centrale haute avec accoudoir, Multi Sense, régulateur de vitesse adaptatif, radars avant et arrière, caméra de recul, système multimédia Open R Link avec écran 10″ et services Google intégrés, pompe à chaleur, chargeur à induction, climatisation automatique.

Renault communique aussi sur l’équipement complet de la version Iconic Cinq : jantes alliage 18″ Chrono, toit noir étoilé, jonc coloré rouge ou doré, strippings latéraux spécifiques, rétro intérieur électrochrome sans cadre, volant chauffant, sièges avant chauffants, siège conducteur avec réglage lombaire électrique, parking mains libres, avertisseur d’angles morts et adaptateur V2L.

Les deux versions se distinguent donc par le pack hiver, le pack parking et le pack advanced driving assist ( conduite semi-autonome de niveau 2 ).

Dans les deux cas, les clients pourront ajouter l’option hifi Harman Kardon à 600 euros, un décor de toit à 600 euros, ou encore la peinture métallisée. La Renault 5 Techno est proposée avec le vert pop! en teinte gratuite, alors que la version Iconic Cinq a droit au noir étoilé en teinte gratuite. Les autres teintes sont facturées entre 600 euros et 800 euros ( pour le jaune pop! )

Renault 5 E-TECH electric

Ouverture des commandes le 31 mai

Jusqu’au 30 mai inclus, ce sont les détenteurs du R5 R Pass qui peuvent commander leur R5, et ainsi passer avant tout le monde pour être les premiers livrés. Les autres pourront enregistrer leur commande à partir du 31 mai 2024.

Renault va communiquer sur un tarif de 29490 euros, bonus de 4000 euros déduit. Ceux qui préfèrent opter pour de la location longue durée auront en alternative une offre de LLD 37 mois et 30 000 km : avec un 1er loyer de 9 000 euros ramené à 3 500 euros après déduction de 4 000 euros de bonus écologique et 1500 euros de prime à la conversion, et des loyers de 280 euros par mois. Des tarifs bien loin du leasing social du début d’année ! Ceux qui veulent s’offrir une Renault 5 E-Tech electric pas chère devront donc attendre que le catalogue soit plus étendu…