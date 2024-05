Nouvelle MINI John Cooper Works 2025 : on a déjà des infos

Nouvelle MINI John Cooper Works 2025

Si la première mondiale de la nouvelle MINI John Cooper Works est seulement attendue à l’automne, une sortie est programmée aux 24 Heures du Nürburgring du 1er au 2 juin 2024. Il ne s’agit pas d’un modèle électrique, mais bien d’un modèle thermique, une sportive à l’ancienne !

Une présentation affûtée

Contrairement à la Mini Hatch électrique fabriquée en Chine, la future Mini John Cooper Works thermique sera fabriquée en Angleterre. Elle sera aussi doublée d’une version électrique.

Les images de la version thermique nous montrent l’orientation apportée au niveau du style, avec un extracteur aux formes marquées, une sortie d’échappement centrale, des voies élargies, une calandre spécifique…La carrosserie est revêtue d’un camouflage rouge et blanc, des teintes qui font référence à celles des Mini Classic en course dans les années 60. Le numéro 37, lui, fait référence à la Mini Cooper S « Classic » victorieuse au Rallye Monte-Carlo 1964 !

Et si on regarde encore dans les détails, on voit bien qu’il s’agit ici d’une préparation course, avec des pneumatiques slicks, et les stickers du partenaire Bulldog Racing !

Au niveau mécanique, la Mini JCW 2025 sera fidèle à une architecture moteur classique : un quatre cylindres d’origine BMW, Twin Power Turbo de 2.0 de cylindrée. Le même bloc qui délivre 231 ch sur la version sortante, et 306 ch sur une M135i xDrive. Pour l’heure, le niveau de puissance n’est pas encore connu, mais devrait sans doute évoluer à la hausse avec au moins 250 ch. Il est probable que les acheteurs puissent conserver le choix entre boite mécanique et boite automatique avec palettes au volant.

Rendez-vous aux 24 Heures du Nürburgring pour découvrir cette nouvelle sportive qui fera ses débuts sur piste avant même sa présentation officielle !

Il faudra ensuite attendre l’automne et la première mondiale pour en connaitre tous les détails.

