Nouvelle Kia EV6 2024 : les changements en détail

La nouvelle Kia EV6 2024

La nouvelle Kia EV6 vient d’être dévoilée avec un look tout frais inspiré par le fleuron de la marque, la Kia EV9. Ce crossover électrique se pare également d’un intérieur amélioré, bourré de nouvelles technologies et d’une batterie plus grande pour une autonomie accrue. La version restylée de la EV6 devrait arriver dans les concessions françaises avant la fin de l’année.

Des changements marqués à l’extérieur

La Kia EV6 adopte le tout dernier langage de design de la marque, introduit par l’EV9 et visible sur la nouvelle Kia Sorento ainsi que la berline Kia K4, même si cette dernière n’est pas encore disponible en Europe. À l’avant, la voiture présente un look plus agressif avec des feux de jour ultra-fins « Star Map » séparés par un panneau en forme de lame. Les pare-chocs avant et arrière ont été retravaillés, de nouvelles jantes en alliage de 19 et 20 pouces font leur apparition, et la barre lumineuse arrière pleine largeur a été améliorée.

L’arrière de la nouvelle EV6

À l’intérieur, l’EV6 conserve ses doubles écrans de 12,3 pouces, mais le nouveau modèle reçoit le dernier logiciel de Kia avec des graphismes améliorés. La connectivité Apple CarPlay et Android Auto est désormais sans fil. Un nouveau système d’authentification par empreinte digitale permet de démarrer la voiture ou d’accéder à son profil personnel. Le chargeur sans fil a également été mis à jour pour empêcher les appareils de glisser.

Le volant, légèrement carré, est équipé d’un capteur capacitif pour détecter si les mains du conducteur sont toujours sur le volant, ce qui évite les mouvements constants pour prouver l’attention du conducteur. Des caméras de tableau de bord avant et arrière sont intégrées, et un nouveau système de 10 airbags a été ajouté pour améliorer la sécurité.

L’intérieur de la nouvelle Kia EV6

L’EV6 profite d’une batterie plus conséquente

Kia a également travaillé sur le système de suspension pour améliorer le confort de conduite de l’EV6, notamment sur les routes accidentées, et a renforcé l’isolation sonore autour du moteur électrique arrière pour rendre l’habitacle plus silencieux.

La grande nouveauté réside dans la batterie, désormais de 84 kWh, contre 77,4 kWh auparavant, augmentant ainsi l’autonomie. Les nouvelles estimations d’autonomie selon la norme WLTP ne sont pas encore disponibles, mais Kia assure que grâce aux capacités de charge ultra-rapide, une recharge de 10 à 80 % ne prend toujours que 18 minutes avec le bon chargeur.

Les puissances restent inchangées : les versions à moteur unique et propulsion arrière produisent 226 ch et 350 Nm de couple, tandis que les modèles à double moteur et transmission intégrale délivrent 321 ch et 650 Nm de couple. La version explosive EV6 GT de 577 ch sera mise à jour plus tard cette année, potentiellement avec plus de puissance pour rivaliser avec la Hyundai Ioniq 5 N, qui produit 641 ch et 740 Nm de couple.

Les prix en Corée du Sud débuteront à 55,4 millions de won, soit environ 40 000 euros pour la variante Light. Actuellement la Kia EV6 est proposée en France à partir de 49690 euros, et n’aurait pas droit au bonus écologique ( en France ) même si elle était moins chère, car elle est produite en Corée du Sud et non en Europe.

La Kia EV6 était le premier véhicule entièrement électrique conçu par Kia à son arrivée il y a trois ans. Elle fait maintenant partie des six véhicules électriques dédiés que Kia prévoit de lancer en Europe d’ici 2026. Rejoignant les EV6 et EV9 plus tard cette année, le nouveau compact EV3 sera révélé le 23 mai, suivi des EV4 et EV5 en 2025, et enfin de l’EV2 en 2026. Un vaste programme, qui va se heurter à un ralentissement du marché des électriques en Europe, notamment du fait de l’arrêt des aides en Allemagne.

Kia EV6 2024

