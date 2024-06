La future BMW M5 Touring s’annonce démoniaque avec plus de 700 ch

La future BMW M5 Touring – illustration : Kolesa

Dans la catégorie restreinte des breaks de luxe sportifs, deux modèles se font la guerre : l’Audi RS 6 Avant, et la Mercedes-AMG E 63. Mais ce duo allemand devra bientôt compter avec le retour d’une rivale affûtée, la future BMW M5 Touring.

Le constructeur de Munich n’a pas proposé de version break de la M5 depuis l’E61 des années 2000, réputée pour son moteur V10. Auparavant, c’était l’E34 fabriquée entre 1988 et 1995 qui était proposée dans ce style de carrosserie familial. Mais le break d’affaires ultra-rapide s’apprête à faire son grand retour, confirmé par BMW lui-même. Ce sont les ingénieurs de la Division M qui sont actuellement en train de le peaufiner et d’ajuster divers paramètres, car la voiture est dans les dernières phases de test.

Un design ultra-sportif qui ne fait pas les choses à moitié

Le style sera identique à celui de la future M5 Berline à l’avant, avec un toit plus long se terminant au-dessus du hayon du M5 Touring. Le modèle présentera de plus grandes fenêtres arrière et des passages de roue arrière plus larges, le tout dans le but de rendre son coffre aussi spacieux que possible sans perdre en attrait. Et pour distinguer le M5 cinq portes de la Série 5 Touring, la calandre sera spécifique. Ces illustrations signées Kolesa nous donnent une idée du rendu définitif, à la fois très évocateur et enthousiasmant.

Pour se démarquer des Série 5 standard, la nouvelle M5 Touring arborera un nouveau pare-chocs avec des prises d’air plus grandes, un pare-chocs arrière différent avec un diffuseur agressif intégré, des bas de caisse imposants, des passages de roue élargis et les emblématiques embouts d’échappement quadruples.

Des jantes et des pneus exclusifs seront de la partie, et les logos M complèteront probablement le design extérieur.

Jetez un coup d’œil à l’intérieur des nouvelles Série 5 et i5, et vous saurez à quoi vous attendre pour l’habitacle de cette M5 Touring. Le nouvel écran incurvé emblématique sera animé par des sous-menus dédiés et un écran de chargement exclusif. Le volant sera différent et les sièges avant auront un renforcement latéral supplémentaire. Attendez-vous à davantage de fibre de carbone, ainsi qu’à des seuils de porte rétro-éclairés, un pédalier et un repose-pied en aluminium, un ciel de toit noir et d’autres inserts et habillages inédits.

Quelle motorisation pour la future BMW M5 Touring ?

Pas de downsizing pour cette nouveauté : les nouvelles M5 Berline et Touring seront lancées avec un V8 4,4 L biturbo, une transmission automatique à huit rapports à double embrayage et une transmission intégrale à prédominance arrière pour des capacités toutes saisons. Mais l’hybridation sera bien au programme !

Il s’agira du même groupe motopropulseur que celui utilisé sur la XM Label Red, qui développe 738 ch grâce à son V8 et son moteur électrique intégré à la transmission, générant 1 000 Nm de couple au total. La puissance devrait être de 718 ch, soit 20 ch de moins que le XM Red Label. Les performances devraient être diaboliques ! Ainsi, elle pourrait s’avérer plus rapide que certaines supercars modernes en ligne droite et atteindre près de 320 km/h ! De quoi faire trembler les rivales signées Mercedes et Audi pré-citées…

Ce modèle hybride rechargeable pourra aussi se targuer d’une autonomie électrique de 70 km environ, grâce à une batterie de 18,6 kWh.

Attention toutefois : l’Europe veut revoir les émissions de CO2 des modèles PHEV à la hausse, le cycle WLTP devrait ainsi être revu en 2025 et doubler les émissions de CO2 de ces modèles.

Le prix de cette future M5 Touring devrait être conséquent, étant donné la motorisation attendue. De quoi en faire l’un des breaks les plus chers au monde…

Rendez-vous fin 2024 pour découvrir la première mondiale, avant une commercialisation prévue en 2025.