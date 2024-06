Gros flop pour la Citroën C5 X, qui va quitter le catalogue

La Citroën C5 X ne sera pas renouvelée

Il est rare de croiser une Citroën C5 X sur les routes : logique, car cette grande berline n’est même pas dans le top 100 des meilleures ventes en France en 2024 ! Nous en avions déjà parlé fin 2022 ( C5 X échec commercial en cours ), et la marque a finalement pris sa décision : ce modèle ne sera pas renouvelé.

Un concept et un design trop clivants

Pour remplacer sa C5 auparavant proposée en berline et en break, Citroën avait fait le choix d’un concept inédit qui mélange les genres. A savoir une berline aux allures de coupé, surélevée pour rappeler l’univers des SUV…Un mix qui peut rappeler le choix fait par Peugeot pour sa 408, mais avec dimensions plus imposantes. La Citroën mesure en effet 4,80 m de long, contre 4,68 m pour la 408.

Citroën aura davantage trouvé son public avec le C5 Aircross, 27 ème des ventes en 2024 ( du 1er janvier au 31 mai 2024, chiffres CCFA ).

Présentée il y a 3 ans, la C5 X ne fait donc pas recette en France, ni en Europe. Elle paye sans doute un concept finalement trop clivant, associé qui plus est à un design assez baroque avec des projecteurs et des lignes chromées qui partent dans tous les sens. Reste à voir si le modèle suivra maintenant son cycle de vie normal avec un restyling l’année prochaine, ou s’il sera maintenu tel quel avant d’être retiré du catalogue plus vite que prévu.

Une descente en gamme qui condamne aussi la C5 X

Au-delà de son échec commercial, la C5 X ne correspond pas non plus au nouveau placement de marque de Citroën au sein de Stellantis. La marque se repositionne en « Entry », et sera désormais compétitive en prix face à des Dacia ou des Fiat. Difficile dans cette perspective d’aller titiller l’acheteur d’une grande berline haut de gamme à 40000 euros et plus ! La mort de la C5 X, c’est aussi la descente en gamme de Citroën. Les chevrons misent sur des C3 proposées à partir de 15000 euros en thermique, et à moins de 20000 euros en électrique avec le bonus. La marque française a clairement annoncé la couleur, elle va se concentrer sur le coeur du marché. A savoir les modèles citadins et compacts, avec comme plus gros modèle le C5 Aircross.