Mini décline sa Mini Cooper en 5 portes, mais seulement en essence

Mini Cooper en 5 portes

La nouvelle MINI Cooper 5 Portes fait son entrée, offrant une alternative plus pratique à la version classique à trois portes. Contrairement à cette dernière, la 5 Portes n’est disponible qu’avec des moteurs à essence. Elle sera donc bien produite en Angleterre. Pour les amateurs de véhicules électriques, le nouveau MINI Aceman, un crossover 100% électrique, est prévu pour plus tard cette année.

Des dimensions supérieures

Comparée à la MINI Cooper Hatch 3 portes, la version 5 Portes est plus longue de 172 mm, un peu plus large, et dispose d’un empattement allongé de 72 mm. Ces modifications permettent d’offrir un espace suffisant pour cinq passagers. MINI affirme que l’espace à l’arrière est sensiblement plus large, pouvant accueillir confortablement trois passagers.

La MINI Cooper 5 Portes se distingue également par une capacité de chargement améliorée. Le coffre offre 275 litres d’espace, contre 210 litres pour la version trois portes. Avec les sièges arrière rabattus (disposition 60:40), la capacité de chargement passe à 925 litres, contre 800 litres pour la version trois portes. Bien que toujours compacte, avec une longueur de 4 036 mm, une largeur de 1 744 mm et une hauteur de 1 464 mm, la MINI 5 Portes devrait conserver une tenue de route dynamique, caractérisée par un diamètre de braquage de 11,4 mètres et une tenue de route typique de MINI, souvent comparée à celle d’un kart.

Le toit présente un dégradé étonnant

De la personnalisation à foison

Esthétiquement, la MINI 5 Portes conserve le design minimaliste de la Cooper classique. À l’avant, on retrouve des phares LED circulaires, une nouvelle calandre octogonale et un capot subtilement sculpté. À l’arrière, les panneaux de feux arrière personnalisables sont reliés par une bande noire portant l’inscription « Cooper ». MINI propose une variété d’options de personnalisation, avec neuf couleurs de carrosserie, cinq couleurs de toit, y compris un schéma de couleurs dégradé « Multitone », et plusieurs designs de jantes en alliage de 16 à 18 pouces.

L’intérieur de la MINI 5 Portes est dominé par un écran OLED circulaire ultra-mince de 9,4 pouces, qui sert à la fois de tableau de bord et de centre de contrôle pour les médias, la navigation et la climatisation. Un assistant vocal activé par la commande « Hey MINI » est également présent, représenté par un avatar ou le compagnon de voyage virtuel de MINI, Spike le chien. Des interrupteurs physiques restent pour le sélecteur de vitesse, le bouton de démarrage/arrêt et le contrôle du volume, laissant de la place sur la console centrale pour un boîtier de rangement, deux porte-gobelets et un chargeur sans fil. Les matériaux de la planche de bord et des portes sont en polyester recyclé.

Deux motorisations essence

Les conducteurs peuvent choisir parmi sept « Modes d’Expérience MINI », incluant Core, Green et Go-Kart, qui remplacent les modes normal, Eco et Sport traditionnels. Les autres modes uniques sont Personal, Vibrant, Timeless et Balance, chacun modifiant les thèmes de l’affichage OLED et les graphiques projetés sur le tableau de bord. Deux moteurs à essence sont disponibles, tous deux couplés à une transmission automatique à double embrayage à sept vitesses, sans possibilité d’opter pour une boîte manuelle. Le modèle Cooper C est équipé d’un moteur trois cylindres de 1,5 litre offrant 154 ch et 230 Nm de couple, atteignant 0 à 100 km/h en huit secondes. Le modèle Cooper S dispose d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres produisant 201 ch et 300 Nm, permettant d’atteindre 100 km/h en 6,8 secondes.

Les prix de la nouvelle gamme Mini Cooper 5 portes

Les commandes sont désormais ouvertes, avec des prix débutant à 30500 euros pour la Cooper C et 34500 euros pour la Cooper S, soit 1000 euros de plus que les versions équivalentes à trois portes. Les deux versions sont disponibles en finitions Essential, Classic, Favoured et JCW.

MINI Cooper C 5 portes : à partir de 30 500 € TTC

Finition –><– Pack Essential Classic Favoured JCW – 30 500 € – – – XS 31 720 € 32 880 € – – S – 35 000 € 36 210 € – M – 36 310 € 37 520 € 39 340 € L – 37 680 € 38 890 € – XL – – – 42 610 €

Puissance : 115 kW/156 ch

Consommation de carburant combinée : 6,0 – 6,6 l/100 km

Emissions de CO 2 en cycle mixte : 136 – 142 g/km selon la norme WLTP.

MINI Cooper S 5 portes : à partir de 34 500 € TTC

Finition –><– Pack Essential Classic Favoured JCW – 34 500 € – – – XS 35 720 € 36 880 € – – S – 39 000 € 40 210 € – M – 40 310 € 41 520 € 43 340 € L – 41 680 € – – XL – – 44 790 € 46 610 €

Puissance : 150 kW/204 ch

Consommation de carburant mixte : 6,3 – 6,8 l/100 km

Emissions de CO 2 en cycle mixte : 141 – 146 g/km selon la norme WLTP.

