Hyundai Inster : un crossover électrique à petit prix

Hyundai Inster

Nous vous avions déjà annoncée l’arrivée d’un nouveau modèle électrique chez Hyundai, sur base de la petite Casper vendue en Corée du sud. Hyundai communique enfin officiellement en nous dévoilant le nom du modèle pour l’Europe, qui s’appellera Inster. Pas de Ioniq donc pour ce petit crossover électrique, qui pourrait bien être rapidement populaire avec des prix serrés !

Un modèle essentiellement citadin

L’Inster, dont le nom est une contraction de « intime » et « innovant », se positionne comme une évolution du modèle essence CASPER, disponible en Corée du Sud et en Inde depuis 2021. Le design révèle un SUV compact et robuste, doté de feux de jour à LED et de feux arrière pixelisés, caractéristiques du style des véhicules électriques de Hyundai. Selon le constructeur, l’Inster devrait offrir une autonomie maximale de 355 km (cycle WLTP), surpassant ainsi certains de ses futurs concurrents comme la Dacia Spring et la Citroën ë-C3. La française est ainsi affichée à 320 km d’autonomie, et sera même proposée avec une variante limitée à 200 km en 2025.

En Europe, le segment des citadines électriques est en pleine croissance, et Hyundai cherche à combler un vide dans sa gamme actuelle en introduisant l’Inster. Ce mini-SUV, basé sur le CASPER, conserve une silhouette cubique et des feux circulaires distinctifs, tout en intégrant des éléments de design plus contemporains, comme les motifs de pixels sur les éclairages LED.

La taille du Casper en Corée est de 3,60 m de long seulement : un gabarit qui pourrait être revu à la hausse. En effet le modèle d’origine est motorisé par un 3 cylindres essence, alors que l’Inster doit caser ses batteries au niveau de l’empattement, une contrainte très différente.

Une présentation imminente

L’Inster sera officiellement dévoilé lors du Busan International Mobility Show à la fin du mois de juin.

Ce nouveau modèle se démarquera donc par une autonomie intéressante de 355 km et sera proposé à un prix compétitif d’environ 22 000 euros selon des déclarations récentes de la marque. Les commandes devraient s’ouvrir d’ici la fin de l’année 2024, avec des livraisons prévues pour début 2025.

Hyundai Inster

Hyundai Inster

Hyundai Inster