Premières images pour le nouveau Dacia Bigster

Le futur Dacia Bigster – illustration : Kolesa

Actuellement en pleine phase de tests routiers, le futur Dacia Bigster n’a désormais plus beaucoup de secrets à dissimuler. Les images des prototypes photographiés ont permis de réaliser ces illustrations, qui nous donnent un rendu assez réaliste du nouveau Bigster. Ce grand frère du Duster aura de nombreux points communs avec le best-seller de la marque, comme nous allons le voir.

Un Bigster avec des airs de déjà vu

La nouvelle génération du Dacia Duster arrive tout juste en concessions, qu’on attend déjà son grand frère, le Bigster. Annoncé par un concept-car, ce modèle inédit viendra coiffer la gamme par le haut en 2025. D’après ces images, le Bigster serait une version rallongée du Duster, mais l’empattement pourrait être identique. La différence de taille se jouerait donc au niveau du porte-à-faux arrière uniquement, ce qui permettra d’offrir un vaste espace pour le coffre. Initialement, il était question d’une configuration proposée en 7 places, mais Dacia ne l’a pas confirmée et la marque pourrait laisser ce rôle à son Jogger.

La taille du SUV roumain passera ainsi de 4,34 m à près de 4,60 m. Esthétiquement, les custodes arrière seront donc rallongées tout comme les ailes arrière. A l’arrière, on retrouvera les mêmes blocs optiques du Duster, avec la signature lumineuse en forme de Y. De face ou de derrière, il sera sans doute difficile de faire la différence entre les deux frères.

Pour se distinguer, le Bigster devrait miser sur des jantes alliage au design différent, et peut-être sur des coloris spécifiques…

Le nouveau Dacia Duster Journey

Les moteurs attendus sur le futur Bigster

Plus lourd que le Duster, le nouveau Bigster devrait faire l’impasse sur la motorisation 1.0 Eco G de 100 ch. La gamme débuterait avec le nouveau 3 cylindres 1.2 de l’Austral, décliné en 115 ch. Le second niveau de puissance passera à 140 ch, contre 130 ch sur le Duster actuellement. C’est d’ailleurs la seule motorisation proposée avec la transmission intégrale, ce qui sera aussi le cas sur le Bigster. Il y aura donc un Bigster 4X4 au catalogue.

Un grand nombre d’acheteurs devrait toutefois se diriger vers la motorisation full hybride de 140 ch, présente sur le Duster ainsi que le Jogger. Une motorisation qui comprend un quatre cylindres 1.6 atmosphérique, et deux moteurs électriques, l’un de 49 ch, et l’autre faisant office de démarreur et générateur haute tension.

Dacia devrait présenter son Bigster en première mondiale au mois d’octobre, à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris. Ce SUV compact misera sur un prix canon, qui devrait tourner autour de 21000 euros pour l’entrée de gamme.