On connait la date de présentation du nouveau Ford Capri

Nous vous avions déjà annoncé le retour du Ford Capri, qui ne sera plus un coupé sportif mais un SUV coupé électrique. La date de la présentation officielle est désormais connue : ce sera le 10 juillet prochain.

Un retour inattendu du Capri

Le nouveau Capri, bien qu’inspiré par l’élégance de ses prédécesseurs, s’adapte aux tendances modernes en adoptant le format coupé-SUV. Cette transformation étonnante permet au Capri de rivaliser avec des modèles tels que le nouveau Cupra Tavascan et le BMW iX2, répondant ainsi aux attentes des automobilistes qui recherchent à la fois du style et une position de conduite surélevée.

Les images teaser dévoilent une signature lumineuse distinctive et une silhouette de toit inclinée, mariant l’héritage stylistique de la Capri à une esthétique moderne et robuste. Nous avions déjà diffusé ci-dessous l’image de rendu possible de ce modèle, établie selon les photos des prototypes en circulation.

Ford Capri : un troisième SUV électrique Ford arrive bientôt

Un Capri très proche de l’Explorer

Sous cette nouvelle carrosserie, la Capri partage sa plateforme MEB avec le Ford Explorer, lui-même dérivé du Volkswagen ID.4. Ford avait signé un accord commercial avec Volkswagen pour réduire le coût de développement de nouveaux modèles électriques pour le marché européen.

Les détails techniques du nouveau Capri devraient logiquement se calquer sur ceux du Ford Explorer, avec une gamme qui vise tout de même un niveau de performances élevé.

En entrée de gamme, le Ford Capri devrait être proposé avec la motorisation de 286 ch qui entraine les roues arrière, et permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,4 s environ. Le tout avec une autonomie de 602 km plutôt confortable, avec la batterie associée de 77 kWh.

Une seconde version plus véloce avec un second moteur fera passer le niveau de puissance à 340 ch, le tout avec une batterie de 79 kWh et une autonomie de 566 km environ.

Les prix du futur Ford Capri

Alors que l’Explorer débute à 46900 euros, le Capri devrait logiquement être plus cher du fait de sa carrosserie coupé. Mais cela le fermerait alors au bonus écologique sur le marché français, ce qui serait dommage. Ces deux SUV électriques sont produits en Allemagne, dans l’usine Ford de Cologne.