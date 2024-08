Les prix et la gamme de la nouvelle BMW Série 1 2024

Nouvelle BMW Série 1 2024

Déjà présente au configurateur de la marque, la nouvelle BMW Série 1 2024 est proposée en essence et diesel, et avec trois niveaux de finitions. Voici les détails de sa gamme et de ses équipements de série !

Série 1 de base

La première finition n’a pas de nom sur la Série 1. Elle comprend en série les équipements suivants : Jantes en alliage léger 17″, Projecteurs à LED et feux arrière à LED, Shadow Line brillant M, Climatisation automatique, volant sport, BMW Live Cockpit Plus avec BMW Curved Display, BMW Operating System 9 avec navigation, Parking Assistant avec assistant de marche arrière, radars de stationnement PDC actifs et caméra de recul, Régulateur de vitesse avec fonction freinage, Personnal eSIM, alarme antivol, radio DAB, sièges avant chauffants.

120 170 ch : 38900 euros

120d 163 ch : 41500 euros

BMW Série 1 de base

Série 1 M Sport Design

Cette nouvelle finition ajoute une présentation extérieure type M Sport, mais pas dans l’habitacle. L’équipement s’enrichit de : Jantes en alliage 18″ style 975M à rayons doubles bicolores Midnight Grey, suspensions DirectDrive, boucliers spécifiques M Sport….

Le tout pour seulement 1300 euros de plus que l’entrée de gamme, ce qui devrait pousser les clients à s’offrir ce design plus travaillé.

120 170 ch : 40200 euros

120d 163 ch : 42800 euros

Série 1 M Sport Design

Série 1 M Sport

Il faut en revanche ajouter 2150 euros pour s’offrir la totalité des équipements M Sport, qui comprennent notamment une présentation sportive de l’habitacle. L’équipement gagne en série : Sellerie Alcantara/Similicuir Veganza Schwarz avec surpiqûres bleues, Inserts décoratifs M Aluminium mat Hexacube illuminés, Sièges avant Sport, Ciel de pavillon M anthracite, volant M Sport.

120 170 ch : 42350 euros

120d 163 ch : 44950 euros

La Série 1 M Sport est rabaissée par rapport à la version M Sport Design

M135, la sportive

La version sportive M135 est esthétiquement très proche de la version M Sport, mais se distingue par ses quatre sorties d’échappement, son becquet de hayon, les rétroviseurs au design M, les étriers de freins bleus, et les vitres arrière surteintées de série. Les versions 120 et 120d pourront toutefois activer des options pour s’en rapprocher, sorties d’échappement mis à part !

M135 xDrive 300 ch : 57200 euros

BMW M135 xDrive

Bilan

Si la version de base de la nouvelle BMW Série 1 présente un bon niveau d’équipement, les finitions supérieures n’ajoutent finalement que des éléments qui embellissent la présentation. Il faudra donc ajouter de nombreuses options pour augmenter le niveau de confort et les fonctionnalités, ce qui fera encore grimper les prix…Déjà qu’à près de 39000 euros en version standard, la Série 1 est plus onéreuse que jamais !