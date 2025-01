Tous les prix et équipements du Renault Captur Janvier 2025

Renault Captur 2024

Le nouveau Renault Captur est l’un des SUV les plus vendus en France. Avec des prix qui débutent à 26100 euros, le Captur 2025 reste compétitif, et propose 3 finitions et une belle variété de motorisations. Les tarifs viennent cependant d’augmenter une nouvelle fois, particulièrement sur la version TCe 90 ch.

Captur Evolution

En premier prix, le Captur Evolution débute à 26100 euros. Curieusement cette première proposition propose l’ensemble des motorisations, avec le petit 3 cylindre en 90 ch essence et 100 bi-carburation, et la motorisation E-TECH 145 full hybrid. A noter que le moteur Mild Hybrid 160 ch EDC a quitté le catalogue en 2024.

L’équipement de série comprend déjà de nombreux éléments : climatisation manuelle, régulateur de vitesse, radars de recul, éclairage avant et arrière full LED, allumage automatique des feux, carte mains libres sur le E-TECH, caméra arrière, assistant maintien de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage actif d’urgence, E-Call, instrumentation 7″, écran 10,4″..

Captur TCe 90 : 26600 euros

Captur ECO-G 100 GPL : 26100 euros

Captur E-TECH full hybrid 145 : 29700 euros

Le Renault Captur dans sa version de base Evolution

Captur Techno

Avec des prix qui débutent à 28400 euros, le Captur Techno nécessite un petit effort financier. Cela permet d’ajouter de nombreux éléments en série : vitres arrière surteintées, jantes alliage 18″, sellerie tissu-TEP, carte mains libres, climatisation automatique, rétroviseur intérieur électrochrome, allumage automatique des essuie-glaces, siège passager réglable en hauteur, rétroviseurs rabattables électriquement, Multi-Sense, plancher de coffre amovible, instrumentation 10″, chargeur à induction, navigation, services Google, radars avant et latéraux, disques de frein arrière et frein de parking électrique.

Captur TCe 90 : 28900 euros

Captur ECO-G 100 GPL : 28400 euros

Captur E-TECH full hybrid 145 : 32000 euros

Le Captur Techno présente déjà très bien

Captur Esprit Alpine

La version haut de gamme Esprit Alpine se démarque par sa présentation extérieure et intérieure. Jantes alliage 19″, contours de vitrage noir glacé, régulateur de vitesse adaptatif, volant chauffant, sellerie spécifique, pédalier sport, seuils de portes, volant Esprit Alpine, console centrale flottante : des détails qui feront la différence pour certains. En revanche seules les motorisations supérieures sont proposées :

Captur E-TECH full hybrid 145 : 34300 euros

Bilan

En entrée de gamme, le Renault Captur Evolution est moins cher que son concurrent principal, le Peugeot 2008. Les prix grimpent également moins haut du fait de l’absence de versions électriques. Même en haut de gamme, le Captur est moins cher que le 2008 alors qu’il dispose d’une motorisation full hybride et non MHEV 48V comme son rival. Malgré tout le Captur n’est pas parvenu à battre le 2008 en 2024, la revanche sera-t-elle possible en 2025 ?

Renault Captur Esprit Alpine