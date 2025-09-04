Xpeng P7 : la berline chinoise qui inquiète Tesla

Xpeng P7

On attendait la riposte, elle est là. Après avoir inondé les rues chinoises de SUV électriques sans saveur, voilà que Xpeng balance son nouveau P7, et c’est peu dire que le constructeur a frappé fort. Plus grand, plus sexy, bourré de technologie et affiché à un tarif qui ferait passer une Tesla Model 3 pour un caprice de milliardaire. Résultat ? Dix mille commandes payées… en seulement sept minutes. Qui dit mieux ?

( lire notre essai du Xpeng G6 Performance )

Les Chinois ont enfin compris le design

Pendant longtemps, on riait un peu des lignes approximatives des modèles chinois. Là, plus personne ne rigole. Le nouveau P7, c’est un grand coup de gomme sur les vieux clichés : silhouette de coupé 4 portes, proportions léchées (5,02 m de long quand même) et même des portes en élytre sur la version haut de gamme. Oui, comme une Lamborghini, mais pour le prix d’une Peugeot 3008 électrique.

Et puisqu’on parle prix : de 219 800 à 301 800 yuans (l’équivalent de 28 à 39 000 €). À ce tarif, en Europe, vous avez une compacte électrique fadasse avec trois options et un écran qui rame. Ici, vous repartez avec un salon roulant bardé de gadgets.

Un équipement qui ferait rougir une Classe S

Suspension pneumatique pilotée, double triangulation à l’avant, Brembo aux freins, archi électronique 800 V (quand Xiaomi plafonne encore à 400 V sur ses versions d’entrée de gamme), 23 haut-parleurs, sièges massants et ventilés, toit panoramique, matrices LED, écran central 15,6’’ réglable, projection tête haute 87’’ (non, ce n’est pas une faute de frappe)… La liste ressemble plus à une brochure de Mercedes EQS qu’à la fiche technique d’une berline à moins de 40 000 €.

Cerise sur le gâteau : jusqu’à 33 rangements dans l’habitacle. De quoi planquer son câble de recharge, ses bouteilles d’eau et, soyons honnêtes, son stock de snacks pour les trajets interminables.



Xpeng P7

Des perfs qui claquent

Deux versions : une propulsion avec 367 chevaux et jusqu’à 820 km d’autonomie (cycle chinois, on sait…), ou une transmission intégrale de 594 ch qui avale le 0-100 en 3,7 s. Autonomie annoncée : 750 km. Vitesse de pointe bridée à 230 km/h, histoire de ne pas effrayer les beaux-parents.

Et pour recharger ? Avec l’architecture 800 V, on parle de 300 km récupérés en une dizaine de minutes sur borne rapide. On est déjà au niveau de Porsche Taycan, mais pour deux fois moins cher.

Xpeng P7

Xpeng vs Xiaomi : le derby de l’année

La vraie cible, ce n’est pas Tesla. La Model 3 reste iconique mais commence à accuser son âge. Non, l’adversaire direct, c’est le Xiaomi SU7. Le smartphone devenu voiture a fait sensation l’an dernier, mais face au nouveau P7, il prend un petit coup de vieux. Plus petit, moins bien équipé en entrée de gamme, et déjà trop vu dans les grandes villes. Résultat : Xpeng a raflé 10 000 commandes instantanées, et ce n’est sans doute qu’un début.

Le mot de la fin

Le P7 est plus qu’une simple nouvelle berline électrique : c’est un manifeste. Un pavé dans la mare des généralistes européens incapables d’offrir autant de technologie à ce prix, et un avertissement pour Tesla, qui n’a plus le monopole du désir en électrique. Xpeng joue gros, mais vu la copie rendue, le constructeur coche toutes les cases : design, perfs, autonomie, gadgets… À ce rythme, la vraie question n’est plus de savoir si les Chinois savent faire des voitures, mais quand ils vont réellement inonder l’Europe. Et là, certains vont commencer à mal dormir.

Xpeng P7

Xpeng P7

Xpeng P7

Xpeng P7

Xpeng P7