Suzuki Vision e-Sky : le petit cube électrique que l’Europe attend sans le savoir

Suzuki Vision e-Sky

Il y a des voitures qui racontent l’époque mieux que des discours politiques. Le Suzuki Vision e-Sky, lui, résume à sa manière l’obsession du moment : faire simple, propre et utile. Présenté à la Japan Mobility Show 2025 (le nouveau nom du Tokyo Motor Show), ce petit cube électrique n’a rien d’une lubie de designer. C’est un vrai projet industriel, prêt à rouler au Japon dès 2026. Et franchement, il ferait un malheur chez nous.

Une boîte à malice, 100 % japonaise

Sous ses airs de jouet géant, le Vision e-Sky est calibré pour la jungle urbaine : 3,39 mètres de long, 1,47 mètre de large, 1,62 mètre de haut. Bref, le gabarit parfait pour se glisser dans une ruelle tokyoïte ou dans un parking parisien.

Mais Suzuki ne s’est pas contenté d’un concept mignon : avec plus de 270 km d’autonomie, ce mini-van sur batterie dépasse de très loin les petites électriques européennes type Opel Rocks-e, cantonnées à quelques dizaines de kilomètres d’autonomie symbolique. Ici, on parle d’un vrai véhicule du quotidien, pas d’un gadget pour centre-ville.

Et le plus ironique, c’est que le Vision e-Sky collerait pile avec la future catégorie “e-car” que Bruxelles mijote pour encourager les micro-voitures électriques. Les Japonais n’ont rien prévu pour l’Europe, mais tout semble taillé pour.

Suzuki Vision e-Sky

Une offensive électrique sans fioritures

Suzuki ne s’arrête pas à ce concept. Sur le même salon, la marque montre le e-Every Concept, un petit utilitaire électrique mis au point avec Daihatsu et Toyota. Autonomie : environ 200 km. Objectif : conquérir les livreurs, artisans et autres travailleurs urbains. Un vrai cheval de bataille pour les marques japonaises, qui jouent collectif sur la petite mobilité électrique.

Mais Suzuki, pragmatique comme toujours, ne mise pas tout sur la batterie. Avec le Fronx FFV Concept, le constructeur explore aussi les motorisations flexibles à base d’éthanol. Une manière de rappeler que la décarbonation peut aussi passer par des chemins moins dogmatiques, surtout dans les marchés émergents où l’électricité verte reste un luxe.

Le futur selon Suzuki : de la moto au robot

Sur deux roues aussi, Suzuki se réinvente. Le e-VanVan Concept ressuscite l’esprit libre des années 70 avec un moteur électrique à la place du petit monocylindre pétaradant. Le e-Address, premier scooter électrique de la marque, vise les trajets du quotidien avec 80 km d’autonomie. Et pour les plus curieux, Suzuki évoque même un Burgman Hydrogen, scooter expérimental alimenté à l’hydrogène — preuve que la marque garde plusieurs fers au feu.

Mais la vraie surprise du stand, c’est peut-être ailleurs : dans les coins, des robots. Oui, des robots. Le MOQBA 2, un quadrupède prêt à crapahuter dans les décombres, et le Mitra Concept, une plateforme autonome pensée pour les champs ou les entrepôts. Suzuki, constructeur discret, se projette désormais dans un futur où mobilité et robotique se confondent.

Suzuki Vision e-Sky

Le bon sens made in Hamamatsu

Chez Suzuki, pas de SUV de 2,5 tonnes ni d’écrans de cinéma sur la planche de bord. Le Vision e-Sky incarne une autre idée de la modernité : petite taille, faible conso, usage malin. En clair, le retour du bon sens. Dans un monde automobile obsédé par la puissance et la démesure, ce petit cube venu du Japon a quelque chose de rafraîchissant.

On ne sait pas encore s’il traversera les mers, mais une chose est sûre : l’Europe aurait bien besoin d’un e-Sky dans son ciel automobile.