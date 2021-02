Audi e-tron GT et RS : tous en électrique !

Audi e-tron GT

Le temps des voitures électriques de plus en plus séduisantes est arrivé, et en voici une nouvelle preuve avec l’Audi e-tron GT ! Sculpturale, la nouvelle Audi e-tron GT nous rappelle un modèle bien connu de la gamme : l’A7 Sportback. Ce qui correspond chez Audi à un coupé 4 portes haut de gamme, avec le gratin des motorisations et des équipements.

Avec un coefficient de trainée n’est que de 0,24, l’e-tron GT est encore plus racée que l’A7, et semble clairement taillée pour aller taquiner les Tesla Model S ou encore une certaine Porsche Taycan. Ses dimensions restent imposantes : elle mesure 4,99 mètres de longueur, 1,96 mètre de largeur et seulement 1,41 mètre de hauteur.

Et le potentiel dynamique n’est pas en reste avec deux niveaux de puissance de 350 kW (476 ch) ou de 440 kW (598 ch). Dans les deux cas, la voiture dispose de 4 roues motrices via un moteur synchrone sur l’essieu avant et l’essieu arrière.

Pour un prix de départ de 101.500 euros, vous pouvez accéder au premier niveau de puissance de l’Audi e-tron GT. La seconde version est tout simplement la RS e-tron GT quattro, avec un prix qui bondit à 140.700 euros ! Mais à ce tarif, vous pourrez vous envoler de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 s. La vitesse de pointe atteint elle les 250 km/h, qu’il faudra éviter de trop taquiner pour ne pas ruiner son niveau d’autonomie.

Un peu moins véloce, la première version passe tout de même de 0 à 100 km/h en 4,1 s et atteint 245 km/h. Suffisant pour la plupart des conducteurs pressés…

Audi précise que la version RS dispose aussi d’une arme secrète : un mode Boost qui lui permet de bénéficier de 475 kW de puissance (646 ch ), temporairement.

Parlons un peu d’autonomie : la batterie haute tension 800 V comprend 33 modules de cellules pour une capacité de 85 kWh. Avec une borne de charge rapide, la batterie se charge de 5 à 80 % en seulement 23 minutes. Il s’agit exactement de la même batterie pour les deux versions, avec des autonomies annoncées de 487 et 472 km.

Audi nous propose ainsi un modèle nettement plus aguichant encore que ses SUV électriques, avec un vrai niveau de sportivité. A quand des versions sportives de cet acabit plus compactes ?

