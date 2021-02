Le nouveau visage du Citroën C3 Aircross 2021

Copyright William CROZES @ Continental Productions

Citroën dévoile le nouveau visage du C3 Aircross 2021 ! Face à la concurrence acharnée du segment des petits SUV, et notamment de celle des Renault Captur 2 et Peugeot 2008 II, le C3 Aircross se devait de réagir.

Les designers Citroën ont totalement revu la face avant du C3 Aircross, qui abandonne ses blocs optiques inférieurs et sa calandre tout en rondeurs. Les nouveaux blocs optiques sont angulaires, et la prise d’air inférieur se place plus bas avec une forme hexagonale. En ajoutant un sabot de protection inédit et des éléments chromés inédits, l’avant est totalement nouveau et pourrait même laisser penser à une nouvelle génération de voiture. Les changements sont concentrés sur la face avant : à l’arrière seule la teinte des feux évolue en devenant légèrement plus sombre.

Trois nouvelles teintes apparaissent : Kaki Grey, Voltaic Blue et Blanc Banquise. La personnalisation est toujours au rendez-vous avec un total de 70 combinaisons extérieures ! Les acheteurs peuvent ainsi sélectionner leur teinte de caisse, en combinaison avec l’un des packs couleurs et du blanc ou du noir pour le pavillon. De nouveaux motifs apparaissent pour l’habillage de la vitre de custode : effet persienne d’aspect chrome miroir (décor de custode chrome) pour les Packs Color Shiny Black et Anodised Dark Blue, cubique blanc pour le Pack Color Polar White et cubique orange pour le Pack Color Anodised Orange.

A l’intérieur, de nouveaux sièges Advanced Comfort font leur entrée avec une mousse épaissie pour un accueil typiquement Citroën. La console centrale est revue avec de nouveaux rangements, et l’écran central peut grimper jusqu’à 9″.

Il n’y aura en revanche aucune proposition électrique ou hybride sur cette génération, qui se contente de moteurs 100 % thermiques.

La gamme se composera des moteurs PureTech 110 BVM6, PureTech 130 EAT6, BlueHDi 110 BVM6 et BlueHDi 120 EAT6.

Si vous êtes conquis, il faudra patienter quelques mois : le nouveau Citroën C3 Aircross arrivera dans les concessions en juin 2021. Les prix ne devraient pas trop évoluer par rapport à la version actuelle.

