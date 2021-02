Les nouveautés de la Mini 2021

La nouvelle Mini Hatch 5 portes 2021

Pour 2021, Mini a revu la gamme de son modèle phare, la Mini Hatch proposée en 3 et 5 portes, ainsi que la déclinaison découvrable. Les modifications esthétiques commencent par la face avant, avec une calandre hexagonale au contour plus épais que jamais. Les designers ont fait migrer les feux de position dans les blocs optiques, ce qui libère un emplacement pour des entrées d’air. Pour la personnalisation, la nouvelle Mini innove avec un système inédit pour la peinture du pavillon de toit. Ce toit « Multitone » présente ainsi une transition entre deux teintes, dont le rendu est annoncé unique d’une voiture à l’autre. ( voir photo plus bas )

Les designers Mini ont complété ces changements avec l’ajout de 3 nouvelles teintes de caisse, et l’arrivée de 5 jantes alliage au dessin inédit. Mais ce n’est pas tout avec également une jupe arrière revue. Pas de révolution donc, mais une nouvelle face avant qui se reconnaitra tout de même dans la circulation. Signalons aussi les projecteurs à led qui comprennent une touche de noir en remplacement du chrome, et qui peuvent être remplacés en option par des phares à led adaptatifs.

Nouvelle Mini 2021

A l’intérieur de la Mini 2021, là encore l’habitacle évolue par petites touches. Cela passe par l’adoption en série d’un écran tactile de 8,8 pouces au centre de la planche de bord, avec des inserts Piano Black brillants de série. Un nouveau volant cuir multifonctions apparait, et peut désormais être chauffant, une première sur la Mini. Pour l’ambiance intérieure, l’éclairage comprend de nouveaux mode Sport et Lounge.

Sous le capot, la Mini thermique n’est plus proposée qu’avec des moteurs essence, le diesel n’est plus disponible.

Le trois cylindres 1.5 est décliné en trois niveaux de puissance de 75, 102 et 136 ch. Plus puissant, le quatre cylindres 2.0 développe 178 ch et 231 ch pour les versions Cooper S et John Cooper Works.

La version électrique SE reste elle proposée en 136 ch, avec une autonomie allant jusqu’à 234 km.

Pour le lancement, la nouvelle gamme de la Mini intègre une série spéciale Camden qui se situe au-dessus des finitions Essential et Classic. Elle comprend une dotation assez complète :

Accès confort (MINI Cooper SE 100 % électrique)

Accoudoir central avant

Caméra de recul (MINI Cooper SE 100 % électrique)

Climatisation automatique bi-zone

Éclairage d’ambiance

Insert décoratif Piano Black

Jantes en alliage léger 16″ design « Victory Spoke » Black (sur motorisations One et Cooper hors MINI Cabrio)

Jantes en alliage léger 17 » design « Rail Spoke » (sur motorisation Cooper S et sur MINI Cabrio)

Kit éclairage

Kit rangement

MINI Driving modes

Pack Connected Navigation avec écran 8,8 pouces

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement côté conducteur et rabattables électriquement

Sellerie similicuir Carbon Black

Sièges avant chauffants (MINI Cooper SE 100 % électrique)

Système Bluetooth avec recharge par induction du téléphone

Tapis de sol en velours

Toit ouvrant panoramique en verre

Pour terminer voici les prix de départ des principales versions :

MINI One Hatch 3 portes 75 ch à partir de 20.900 €

MINI One Hatch 3 portes 102 ch à partir de 22.200 €

MINI Cooper Hatch 3 portes 136 ch à partir de 23.900 €

MINI Cooper S Hatch 3 portes 178 ch à partir de 28.500 €

MINI John Cooper Works Hatch 3 portes 231 ch à partir de 34.800 €

Électrique

MINI Cooper SE 184 ch à partir de 33.900 €

Nouvelle Mini 2021

