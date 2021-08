Assurance auto jeune conducteur : comment économiser ?

Jeune conducteur

En matière d’assurance auto, les jeunes conducteurs sont mal placés pour réaliser des économies puisqu’ils débutent sans aucun bonus. Ils démarrent ainsi avec un coefficient de 1,00, qui ne donne droit à aucune remise. Mais c’est toujours mieux que d’avoir un malus suite à un accident responsable !

Pour économiser sur votre prime d’assurance, plusieurs pistes sont possibles comme nous allons le voir. Cela vous permettra de trouver plus facilement une assurance pour les jeunes conducteurs au meilleur prix.

Le choix de la voiture : un point de départ fondamental

Pour bénéficier d’un bon prix, il va falloir choisir un modèle de voiture raisonnable. Les voitures les moins chères sont les citadines motorisées par des moteurs de faible puissance. Idéalement, il faut viser un modèle 4 CV ( 4 chevaux fiscaux ). Cela concerne de nombreux modèles, vous aurez donc l’embarras du choix que ce soit en neuf ou en occasion.

Bien que ce ne soit pas des voitures de rêve, pour commencer sa carrière de jeune conducteur elles cumulent de nombreux avantages. Elles sont compactes et donc plus faciles à stationner, et sont économiques à l’achat, mais aussi en entretien et en consommation de carburant.

Le prix de la voiture en neuf va également conditionner la prime d’assurance. Une Audi A1 pourra se révéler plus coûteuse à assurer qu’une Citroën C3, par rapport à sa valeur en neuf et également au prix des pièces en cas de sinistre.

Vous pouvez facilement comparer plusieurs modèles en faisant des demandes de devis en ligne.

Faire progresser son bonus dès que possible

Un jeune conducteur qui vient d’avoir son permis devrait dans la foulée se faire mentionner comme second conducteur du véhicule de ses parents. Ainsi, même s’il n’acquiert pas de voiture dans la foulée, il pourra faire progresser son montant de bonus. Même s’il ne roule pas ! Cette méthode est efficace et à ne pas manquer.

Pour s’assurer dans une autre compagnie que celle des parents au bout de quelques années, il suffira alors de faire la demande d’un relevé d’information.

Le stationnement de votre nouvelle voiture

Parmi les paramètres pris en compte pour le calcul de votre prime d’assurance auto, le lieu de stationnement à votre résidence principale. Si votre voiture dort dans la rue, elle sera plus à risque pour un assureur.

Idéalement, si vous avez la possibilité de vous garer dans un garage fermé, cela pourra vous faire baisser le montant de la prime annuelle. Un point à ne pas négliger lorsque vous choisirez un logement, surtout dans des zones à risque.

Conclusion : Ces astuces devraient pouvoir vous aider à économiser. L’autre point évident et qui vous sera proposé par les compagnies d’assurance, sera de sélectionner une formule au tiers plus basique qu’une formule tous risques. Celle-ci sera même parfois imposée à des jeunes conducteurs selon le modèle de voiture ! Nous ne le conseillons pas pour des voitures d’une certaine valeur. Avec une expérience moindre, les risques sont accrus : il sera plus sage et plus rassurant d’avoir une formule qui vous couvre même en cas d’accident responsable.