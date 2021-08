Ford Mustang Mach-E GT : 487 ch !

Ford Mustang Mach-E GT

Le SUV électrique de Ford se décline désormais dans une version encore plus puissante : la Ford Mustang Mach-E GT. Cette nouvelle version pousse le curseur un peu plus loin, avec une puissance portée à 487 ch, et un couple situé à 860 Nm ! C’est énorme, et cela permet à ce SUV sportif de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 s. Ford annonce qu’il s’agit ainsi de la voiture cinq places la plus rapide jamais commercialisée par la marque.

Avec deux moteurs électriques, cette Mustang Mach-E GT bénéficie d’une transmission intégrale, pour une motricité sans faille. Elle se distingue également par sa suspension adaptative MagneRide 2, et son freinage Brembo avec des disques de frein avant ventilés de 385 mm de diamètre. Ford précise également que la puissance est davantage distribuée aux roues arrière que sur la version standard AWD.

L’autonomie profite de la batterie à capacité étendue, avec 88 kWh. De quoi annoncer une autonomie supérieure à 500 km en cycle WLTP.

Ford compte sur cette version GT pour assurer le sommet de la gamme, l’équivalent de la Mustang GT qui elle bénéficie encore d’un gros V8 !

L’équipement est donc très complet : sièges avant à réglages électriques, volant sport, sièges sport Ford Performance, Projecteurs full led adaptatif, Ford co-pilot 360, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, système audio B&O à 10 hauts parleurs (dont 1 caisson de basse) avec barre de son intégrée à la planche de bord…sans oublier le toit panoramique. Tout est de série !

Extérieurement trois teintes de caisse sont proposées : Orange Cyber, Gris Matter foncé et Bleu Grabber.

Il faut compter sur un budget conséquent de 77490 euros pour cette version la plus puissante de la gamme. Pour rappel, la version AWD à autonomie étendue est facturée 65500 euros.

La planche de bord de la Mustang Mach-E GT