Trafic SpaceNomad : Renault passe au camping car !

Trafic SpaceNomad

Les vans sont en pleine croissance, tout comme les camping-cars. Renault saisit cette opportunité en présentant son nouveau Trafic SpaceNomad au salon de Düsseldorf. Au programme, un Renault Trafic proposé en deux longueurs différentes, avec 4 ou 5 places assises.

Renault s’est tourné vers le camping-cariste Pilote pour réaliser l’aménagement, qui reste produit dans l’usine Renault de Sandouville. La transformation comprend un toit relevable avec un lit en 120 x 200. Un deuxième lit est disponible en transformant la banquette arrière en couchage, avec des dimensions de 124 x 188 cm.

La kitchenette est bien équipée avec un large réchaud deux feux à allumage piezo combiné à un évier avec robinet intégré, un réfrigérateur de 49 litres, et une table autonome qui peut être utilisée en extérieur.

Une douchette est proposée, mais forcément en extérieur ! Ce sera pratique pour se déssabler au retour de la plage par exemple. Autre équipement extérieur indispensable : le store banne. Celui-ci permet de bivouaquer à l’abri du soleil.

L’habitacle du Trafic SpaceNomad est isolé, équipé d’un chauffage 2000 W et d’un éclairage à LED.

Renault a tenté un coup d’essai avec ce modèle en Suisse, qui sera suivi par cinq pays d’Europe pour la commercialisation : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark et la France. Il sera disponible avec des niveaux de puissance allant de 110 à 170 ch, et avec boîte manuelle ou boîte automatique. Le Trafic SpaceNomad est basé sur la nouvelle version du Trafic, avec projecteurs Full LED, grille de calandre verticale et signature lumineuse C-Shape.

La van life est de plus en plus tendance, et ce succès attire logiquement les constructeurs d’utilitaires qui y voient une belle opportunité.

Contrairement à un camping-car plus imposant, les vans permettent de se stationner dans tout parking interdit aux camping-cars. Ce qui devient la norme dans les zones touristiques ! Les fourgons aménagés sont donc plus adaptés aux campeurs nomades, et conviennent souvent aux couples sans enfants. Avec généralement un âge moins élevé que celui des camping-caristes !

Renault Trafic SpaceNomad