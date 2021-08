5 conseils pour faire un roadtrip avec un Nissan Juke

Nissan Juke 2

Le roadtrip représente l’occasion de découvrir de nouveaux paysages en toute liberté. Entre 4×4, van, SUV et berline, le choix d’un véhicule pour partir en voyage ne manque pas. Le SUV séduit particulièrement de plus en plus de voyageurs en raison de ses capacités de franchissements et du confort qu’il offre aux voyageurs. Le Nissan Juke fait partie de ces véhicules polyvalents par excellence. Il ne nécessite pas de budget exponentiel, en plus de proposer de nombreux accessoires. Alors, comment faire un roadtrip avec un Nissan Juke ?

Installer un coffre de toit, idéal pour un roadtrip

Le coffre de toit compte parmi les indispensables pour un roadtrip réussi. Il permet de disposer d’un grand espace de rangement. En effet, vous pourrez apporter plus de choses lors d’un roadtrip si vous en installez sur le toit de votre Nissan Juke. Cet équipement reste également très pratique pour les longs voyages. Sa solidité accrue vous permet de protéger efficacement toutes vos affaires. Vous aurez même la possibilité d’emporter avec vous des objets volumineux et encombrants.

Il est facile de trouver des accessoires pour le modèle Juke sur le web afin de réussir votre roadtrip. Les coffres de toit, en particulier, existent en version pliable. Ce modèle plus léger que le coffre de toit rigide reste plus facile à manier. Il peut aussi s’ouvrir complètement par rapport au coffre rigide que vous ne pouvez ouvrir que partiellement. Pour voyager sans sacoche d’ordinateur, pensez également à inclure une valise crossover dans votre liste.

Installer des barres de toit pour partir en voyage l’esprit léger

Les barres de toit permettent d’installer des équipements de portage sur le toit de la Nissan Juke. En même temps, elles vous seront utiles pour optimiser votre espace de rangement. Elles vous donnent par exemple la possibilité d’installer une tente de toit ou un coffre de toit. Elles vous permettent aussi de transporter des vélos et des planches de surf en toute sécurité. Veillez toutefois à respecter la capacité de portage. Elle varie de 70 kg à 100 kg selon le modèle.

Sur le marché actuel, vous trouverez deux grandes catégories de barres de toit pour auto :

Les barres de toit en aluminium

Les barres de toit en acier

Les barres de toit en aluminium se veulent plus légères, plus robustes et plus résistantes. Elles conviennent parfaitement à l’installation d’auvent et de tente de toit. Les modèles en acier, eux, sont plus économiques. En revanche, ces modèles pèsent lourd et sont moins résistants. Notez que certaines barres de toit comportent un système de clé et un antivol de série. De quoi sécuriser vos affaires et vous permettre de vous garer l’esprit tranquille.

S’équiper d’une glacière, l’atout fraîcheur pour votre roadtrip

La glacière de voiture figure aussi parmi les indispensables du roadtrip. Elle vous permet de garder vos boissons au frais, même en cas de canicule. Elle vous donne aussi la possibilité de conserver des aliments stockés pour les pique-niques. Il peut s’agir de laitages, de jambon, de fruits, de salades ou d’autres aliments.

S’équiper d’une glacière permet de réaliser des économies considérables sur le budget repas d’un roadtrip en Nissan Juke. Par exemple, il n’est pas nécessaire de réserver dans un restaurant. Cet équipement reste aussi un allié idéal si vous êtes perdu ou que le prochain magasin se trouve à plus de 100 km. Il se recharge le plus souvent sur l’allume-cigare. La glacière de voiture en version moderne ou classique servira autant aux voyageurs qu’un GPS.

Se munir d’un GPS, le point de repère de votre voyage

Le GPS constitue un véritable guide pour les adeptes de roadtrip. Cet outil vous évitera de vous perdre en chemin, même dans les endroits les plus éloignés. Il existe sous plusieurs aspects, notamment un boîtier à placer sur le pare-brise ou intégré à la Nissan Juke. Certains systèmes de navigation pour SUV prennent en charge les possibilités de connectivité comme le WiFi, le Bluetooth et Apple CarPlay.

Le GPS existe aussi en application mobile. Les versions les plus abouties ne nécessitent d’ailleurs aucune connexion internet. Tel est le cas de Navigon et de Maps.me. Par contre, il faudra télécharger les cartes avant le roadtrip. Vous devrez aussi vous munir d’un chargeur allume-cigare. En effet, le téléphone se décharge rapidement lorsque vous activez le mode GPS. Un support ventouse pour smartphone reste aussi un accessoire très pratique pour fixer celui-ci sur le pare-brise et consulter le GPS en toute sécurité.

S’équiper d’un porte-vélos, indispensable pour un roadtrip

Vous voulez profiter d’un moment en pleine nature pendant votre roadtrip avec un Nissan Juke ? Pensez à vous équiper d’un porte-vélos. Cet équipement garantit un gain de temps et d’énergie indéniable. Vous n’aurez pas à subir les opérations complexes pour faire rentrer vos vélos dans le coffre en partie démonté.

Pour répondre aux besoins et aux exigences de tous les amateurs, les porte-vélos se déclinent en plusieurs modèles. Vous pouvez choisir entre :

Un porte-vélos sur attelage,

un porte-vélos de toit,

un porte-vélos de coffre.

Dans tous les cas, cet équipement vous permet d’embarquer plusieurs vélos à la fois. Cela en fait un accessoire indispensable pour les familles et les groupes d’amis en quête d’un nouveau terrain de jeu.