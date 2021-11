Livre : Porsche Boxster & Cayman

Sylvain Reisser signe un nouvel ouvrage chez l’éditeur spécialisé E.T.A.I, consacré aux Porsche Boxster et Cayman. Deux modèles arrivés dans la deuxième partie des années 90 et devenus depuis des modèles incontournables de la marque.

Et l’auteur n’attaque pas immédiatement son sujet, revenant d’abord aux années 50 avec les Porsche 356 Roadster, Spyder 550…

Mais était-ce bien nécessaire de présenter ensuite les décennies suivantes et de consacrer du temps aux Porsche à moteur avant, 924, 928 ?

Au final, le premier chapitre dédié au Boxster arrive seulement page 56 ( sur 192 pages au total ). Ca fait un peu long pour une introduction…

Le projet 986 / 996 donne naissance à deux modèles : la nouvelle 911, qui deviendra pendant longtemps la génération la moins désirée du modèle, et le nouveau Boxster. Ce Boxster utilise un grand nombre de pièces en commun avec la 911, et vise un nouveau public avec un coût de revient réduit et un positionnement plus bas que la 911. Son 6 cylindres implanté en position centrale ne fait pas des étincelles avec seulement 204 ch, mais bénéficiera ensuite d’une puissance supérieure et surtout du renfort d’une version S.

Dès la première génération de Boxster, le succès est au rendez-vous et contribue largement à la bonne santé de Porsche qui avait connu des jours difficiles.

Il faudra attendre la génération suivante du Boxster 987 pour voir apparaitre un coupé directement dérivé : le Cayman. Celui-ci est présenté dès son lancement dans une version S qui bénéficie de performances de haut niveau. Son Flat 6 développe 295 ch, ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,4 s.

En 2012, le Boxster 981 partage encore 50 % de pièces avec la 911. Et après un Cayman R, cette fois-ci ce sont des versions GTS et GT4 qui vont faire grimper le niveau des prestations sportives.

L’auteur nous explique ensuite l’arrivée de la nouvelle génération de moteurs 4 cylindres à plat, qui pourraient un jour être remplacés par un moteur électrique !

Notre avis : On ne pourra pas reprocher à ce nouveau livre de ne pas être exhaustif sur les nombreuses versions des Boxster et Cayman commercialisées depuis 1996 et 2005. L’histoire de ces deux modèles est très riche et saura capter l’attention des amoureux de la marque.

Prix public : 49 euros, 192 pages, 240X290 mm