Range Rover 2022 : toutes les infos

Range Rover 2022

Le Range Rover fait peau neuve : ce modèle qui totalise plus de 50 ans de carrière revient sous une nouvelle forme. Et fera parler de lui, car il sera le premier à prendre le virage de l’électrification. En plus de versions hybrides, Land Rover annonce qu’une version 100 % électrique sera commercialisée en 2024.

Mais en attendant les acheteurs auront le choix entre un généreux V8 turbo qui développe 530 ch et permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 s en utilisant le mode Launch Control. Digne d’une sportive de haut niveau !

Ceux qui veulent échapper au malus écologique seront sans doute davantage séduits par l’une des deux versions PHEV, hybrides rechargeables qui annoncent une autonomie de l’ordre de 100 km. Avec des niveaux de puissance plus qu’honorables de 440 et 510 ch, nommées P440e et P510e. Deux moteurs diesel Diesel D250 et D350 à hybridation légère font également partie du catalogue.

La transmission intégrale intelligente (iAWD) gère la distribution du couple entre les deux essieux et entre les roues arrière. Pour pratiquer du hors piste, aucun problème avec le système Land Rover Terrain Response 2.

Deux empattements sont proposés : l’empattement standard (SWB) et rallongé (LWB), avec dans les deux cas une configuration intérieure en 5 places. Mais la version longue peut aussi être disponible en 7 places sur trois rangées de sièges.

Du luxe avec des selleries sans cuir, aucun bruit et un air purifié

L’habitacle du nouveau Range Rover est soigné, cela reste l’un des atouts de ce tout terrain orienté vers le luxe. Et les acheteurs auront le choix entre des selleries cuir traditionnelles ou une nouvelle sellerie mixte qui combine un tissu Ultrafabrics™ et la laine Kvadrat™. Une solution toute trouvée pour les acheteurs vegan ! Et pour ceux qui veulent du sur mesure, le Range Rover SV propose une finition à la main réalisée par les artisans de « Special Vehicle Operations ».

Le luxe passe aussi par le niveau sonore intérieur réduit, qui utilise un système de réduction active du bruit dans l’habitacle. Même soin apporté à la qualité de l’air avec un système pro de purification d’air avec filtration PM2.5 et technologie nanoeTM X pour réduire les allergènes, les bactéries et les odeurs.

Les prix du nouveau Range Rover 2022 débutent à 122600 euros pour le marché français, les commandes sont déjà ouvertes.

