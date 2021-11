nouveau Volkswagen Multivan

Volkswagen ouvre les commandes de son nouveau Multivan, qui en arrive déjà à sa septième génération.

Les prix du nouveau Volkswagen Multivan débutent à 47600 euros pour le Multivan 1.5 TSI 136 ch DSG7, dans sa carrosserie courte.

Dès ce premier niveau de finition Multivan, l’équipement de série comprend : 7 sièges dans le sens de la marche, les sièges avant avec appuie lombaire électrique, le volant cuir multifonction, les projecteurs à LED, les jantes alliage 17″, les feux arrière à LED, le Digital Cockpit Pro, l’autoradio «Ready 2 Discover» avec écran tactile couleur de 25,4 cm, Light Assist, la climatisation manuelle, Front assist, lane assist…

Cette finition est proposée avec deux autres motorisations :

Multivan 2.0 TSI 204 ch DSG7 : 51400 euros

Multivan 1.4e Hybrid 2018 ch DSG6 : 55080 euros

La carrosserie longue est également déclinée dans les 3 moteurs, pour 1760 euros de plus.

Pour 5440 euros de plus que le Multivan de base, le Multivan Life est mieux équipé avec de série : sellerie microfibre et simili cuir, sièges avant chauffants, aide au stationnement avant et arrière, hayon avec aide à la fermeture, Système de navigation «Discover Media» avec écran couleur tactile de 25,4 cm, caméra de recul, Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. dans le compartiment passagers, feux anti-brouillard…

Multivan Life 1.5 TSI 136 ch DSG7 : 52840 euros

Multivan Life 2.0 TSI 204 ch DSG7 : 56840 euros

Multivan Life 1.4e Hybrid 2018 ch DSG6 : 60520 euros

En troisième niveau de finition, le Volkswagen Multivan Energetic nécessite une rallonge de 3200 euros par rapport à la finition Life. La dotation s’enrichit encore : hayon électrique avec fonctions Easy Open et Easy Close, projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED, jantes alliage 18″, toit panoramique en verre, système vision périmétrique, assistant Park Assist, Car2X, et régulateur automatique de distance ACC «stop & go».

Ce niveau de finition est réservé à la nouvelle motorisation hybride, avec un prix de 63720 euros en version courte et 65480 euros en version longue.

La gamme se termine avec le Multivan Style, avec un prix exorbitant puisque supérieur de 10160 euros à la finition Energetic !

L’équipement est heureusement très complet : sellerie cuir, sièges avant AGR et ventilés, pédalier en acier inoxydable, inserts décoratifs «Dark Woodgrain Optic», portes coulissantes électriques, affichage tête haute, régulation adaptative des trains roulants DCC, système d’alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement, ouverture et démarrage sans clé…

Multivan Style 2.0 TSI 204 ch DSG7 : 70200 euros

Multivan Style 1.4e Hybrid 2018 ch DSG6 : 73880 euros

Ce nouveau Volkswagen Multivan devrait être plébiscité par les particuliers dans sa nouvelle motorisation hybride, qui permettra d’échapper aux malus écologiques. Car la version essence de 204 ch est concernée par un malus écologique de plus de 20000 euros ! De quoi largement financer l’écart avec la version hybride et se payer quelques pleins…

