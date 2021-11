Audi A8 et S8 2022 : les nouveautés

Audi revoit son vaisseau amiral avec un restyling complet, et nous présente ainsi les nouvelles A8 et S8 2022. Difficile de ne pas voir les changements opérés, avec une toute nouvelle face avant. Les blocs optiques sont entièrement remaniés, avec une forme qui rappelle ceux de l’Audi A3 Sportback. Les designers Audi ont également revu le dessin de la calandre Singleframe, ainsi que celui des boucliers avant et arrière. A l’arrière les feux bénéficient de la technologie OLED numérique à la signature personnalisable. L’arrière se caractérise également par un bandeau lumineux entre les feux.

Audi S8 2022

Impossible également de confondre la sportive S8 avec une autre A8 : les quatre sorties d’échappement rondes font la différence. Sans oublier un pack style noir plus !

Ceux qui ne voudront pas d’une S8 pourront dynamiser les lignes de leur A8 avec le nouveau pack extérieur S line.

Pour terminer avec la partie esthétique, Audi ajoute de nouvelles couleurs mattes à sa palette : Gris Daytona, Argent Fleuret, Vert District, Gris Terra et Blanc Glacier.

A l’intérieur, tout est possible avec un niveau de luxe et de technologie embarquée au top niveau. Par exemple avec les liseuses à technologie Matrix LED, les services en ligne et Car-2-X d’Audi connect, les écrans arrière avec résolution Full LED, le système audio Bang & Olufsen Advanced Sound System, ou encore le siège de relaxation avec massage du dos, avec pas moins de 18 coussins pneumatiques !

Quels moteurs dans la nouvelle Audi A8 2022 ?

La nouvelle A8 n’oublie pas le diesel, avec une version A8 50 TDI quattro, motorisée par un V6 3.0 TDI de 286 ch. Elle accélère tout de même de 0 à 100 km/h en 5,9 s.

L’A8 60 TFSI quattro est une hybride rechargeable, également disponible en version longue A8 L. Elle combine un moteur essence 3.0 TFSI avec un moteur électrique compact, pour une puissance cumulée à 462 ch, pour 700 Nm de couple. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 s.

Seul moteur essence : le V8 4.0 TFSI est réservé à la sportive S8 avec ses 571 ch et 800 Nm de couple. Echappement à clapets, suspension active prédictive, différentiel sport et direction dynamique font partie de la dotation de série. Des indispensables pour accompagner des performances vraiment très élevées avec un 0 à 100 km/h effacé en 3,8 s ! Et pour bien freiner avec les freins céramiques en fibre de carbone, ce sera possible, mais en cochant l’option qui va bien.

Les prix de la nouvelle Audi A8 débutent à 99000 euros.

