Fisker Ocean : autonomie, performances, infos

Fisker Ocean

La marque Fisker Inc a été créée en 2016 par Henri Fisker, un designer d’origine danoise. La marque commercialise en 2022 une nouvelle voiture : le SUV Fisker Ocean. Un modèle prometteur qui vient concurrencer directement la Tesla Model Y.

Dimensions du SUV Fisker Ocean

Le Fisker Ocean mesure 4,63 m de long, par 1,93 m de large et 1,61 m de haut. Soit le gabarit d’un SUV familial de segment D.

Son volume de coffre est donné de 566 à 708 litres.

Genèse du SUV Ocean

Au lancement du projet, ce SUV était identifié sous le nom Fisker Close. Il s’agit du second modèle de la marque lancée en 2016, avec le modèle EMotion. Présentée début janvier 2020 en même temps que le CES de Las Vegas, cette nouvelle voiture 100 % électrique devrait arriver sur le marché fin 2022. Elle sera produite dans l’usine Magna Steyr en Autriche ( à Graz ) à partir de novembre 2022.

La marque a tenté un gros coup de pub en annonçant un tarif de 37 499 dollars, soit moins qu’une Tesla Model Y.

Les prix de la Fisker Ocean

Le prix de départ du SUV Ocean Sport est annoncé aux Etats-Unis à partir de 37 499 dollars, et à 41900 euros chez nous.

Plusieurs autres versions sont annoncées : l’Ocean 4 roues motrices finition Ultra à 57500 euros, et l’Ocean 4 roues motrices finition Extreme à 69950 euros.

Pour le lancement, les 5000 premiers exemplaires produits seront la version la plus chère « One », qui gagnera en plus les jantes optionnelles 22″ F3 SlipStream. Au prix de 69950 euros pour la France.

Actuellement il est possible d’enregistrer une réservation, au tarif de 250 dollars.

Le profil du Fisker Ocean

Batterie et autonomie du Fisker Ocean

Pour la version d’entrée de gamme Sport, l’Ocean est annoncé avec batterie « Touring Range » dont l’autonomie est estimée à 440 km en cycle WLTP.

Les autres versions du SUV électrique profitent d’une batterie « Hyper Range » qui offre une autonomie estimée entre 610 et 630 km.

Performances du Fisker Ocean

En entrée de gamme Sport, l’Ocean dispose d’une puissance de 275 ch. Cette version dispose de deux modes de conduite : Earth et Fun. Cette version peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,9 s.

Seconde version, l’Ocean Ultra est nettement plus puissant avec un niveau de puissance de 540 ch.

La version Extreme gagne un tout petit bonus avec un niveau de puissance qui grimpe à 550 ch. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 s.

Ces deux versions à quatre roues motrices proposent en plus un mode de conduite Off Road, ainsi que le mode de conduite « Hyper ».

Le SolarSky : pas juste un gadget

Spécificité du SUV Ocean, le SolarSky est un grand toit solaire dont l’énergie est directement utilisée pour la propulsion électrique du véhicule. Selon la marque, selon l’ensoleillement cet équipement permettrait de réaliser chaque année entre 2400 et 3200 kilomètres sans recharger !

SolarSky

Un habitacle en matériaux recyclés

Fisker a voulu que son Ocean soit le SUV le plus durable du monde. Pour y parvenir, l’intérieur sera ainsi réalisé exclusivement avec des matériaux recyclés, des matériaux véganes et des éléments produits de façon éthique. On pourra retrouver ainsi des bouteilles en plastiques transformées, des déchets de caoutchouc valorisés, des t-shirts usagés et même des filets de pêche abandonnés qui viennent de….l’océan !

Les équipements high-tech seront malgré tout présents, comme par exemple le grand écran « Revolve » de 17,1″ rotatif qui passe d’une configuration paysage à une configuration portrait en appuyant sur un seul bouton.

L’habitacle du Fisker Ocean

Fisker Ocean

