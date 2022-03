Mini Hatch édition Resolute

Mini lance plusieurs éditions spéciales pour le printemps 2022, dont cette inédite Mini Hatch édition Resolute, également déclinée sur la Mini Cabrio.

Cette édition spéciale Resolute fait disparaître les chromes à l’extérieur, qui sont remplacés par des éléments de design inspirés « d’une palette traditionnelle ». Mini assure que ce sera la même chose sur ses prochains modèles, dans une démarche durable. Adieu le chrome chez Mini ?

Le traitement Resolute Bronze se retrouve donc sur le tour de calandre, l’entourage des projecteurs et des feux arrière, les poignées de portes, ainsi que les prises d’air dans le pare-chocs avant et la trappe à carburant sur les versions Cooper S. Quand au jonc chromé qui court sous le vitrage, il est ici peint en noir brillant. La dotation comprend des jantes 18 pouces Pulse Spoke Black sur les versions thermiques, et 17″ Electric Resolute Spoke sur les versions électriques SE.

Pour la teinte de caisse, c’est la couleur Rebel Green qui a été choisie, en association avec un toit et des rétroviseurs Pepper White. Des bandes décoratives sont appliquées sur le capot, avec un motif repris pour les seuils de portes.

Dans l’habitacle, la Mini Hatch édition Resolute bénéficie d’une sellerie tissu/similicuir cuir Black Pearl/Light Chequered.

Mini Hatch édition Resolute

Le détail des prix de l’édition Resolute pour le marché français :

– Essence

MINI Cooper Hatch 3 portes 136 ch à partir de 30 600 €

MINI Cooper S Hatch 3 portes 178 ch à partir de 34 200 €

– Électrique

MINI Cooper SE 184 ch à partir de 42 300 €

MINI Hatch 5 portes

MINI Cooper Hatch 5 portes 136 ch à partir de 31 500 €

MINI Cooper S Hatch 5 portes 178 ch à partir de 35 100 €

MINI Cabrio

MINI Cooper Cabrio 136 ch à partir de 35 400 €

MINI Cooper S Cabrio 178 ch à partir de 39 200 €

Lancement de cette nouvelle édition spéciale, dès le mois de mars 2022, en même temps qu’une édition Untamed sur le Countryman, et une édition Untold sur le Clubman.

Détail de cette série spéciale Resolute

Les prises d’air en Bronze Resolute sur la Cooper S

Les jantes alliage 18″ spécifiques à cette édition

Mini Cabrio édition Resolute