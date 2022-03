Nouveau Citroën C5 Aircross : les prix et la gamme

Le Citroën C5 Aircross restylé arrivé en concessions en mai 2022, mais les commandes sont déjà ouvertes. Voici le détail de sa gamme très étendue, où on retrouve les moteurs essence et diesel de 130 ch et la motorisation hybride rechargeable de 225 ch.

Le premier niveau est disponible dès 27450 euros. Son niveau d’équipement est assez basique, mais comprend tout de même My Citroën Play avec Tablette tactile 8 », l’aide au stationnement arrière, la climatisation manuelle et les jantes alliage 17″. Petite évolution à l’intérieur avec l’arrivée des surpiqûres bleues !

La finition Live comprend de série les jantes alliage 17″

Live Puretech 130 S&S BVM : 27450 euros

Live BlueHDI 130 S&S BVM : 29800 euros

En second niveau, le C5 Aircross Feel évolue avec l’arrivée des nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort, ainsi que du combiné digital 12,3″. Moins dépouillée et mieux présentée, cette finition comprend désormais de série la climatisation automatique bizone, les jantes alliage 18″ SWIRL et les canules d’échappement chromées.

La finition Feel reste encore assez basique avec des jantes grises

Feel Puretech 130 S&S BVM : 29950 euros

Feel Puretech 130 S&S BVA : 31950 euros

Feel BlueHDI 130 S&S BVM : 32300 euros

Feel BlueHDI 130 S&S BVA : 34350 euros

Feel Hybride rechargeable 225 : 40950 euros

Le niveau 3, le C5 Aircross Feel Pack, a droit à des jantes alliage 18″ diamamantées bi-ton Pulsar, aux rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, aux projecteurs Antibrouillard avec éclairage statique d’insertion, à l’accès et au démarrage mains libres, à la caméra de recul et à l’aide au stationnement avant.

En coeur de gamme, le C5 Aicross Feel Pack présenté déjà mieux avec des jantes bi-ton

Feel Pack Puretech 130 S&S BVM : 31600 euros

Feel Pack Puretech 130 S&S BVA : 33600 euros

Feel Pack BlueHDI 130 S&S BVM : 33950 euros

Feel Pack BlueHDI 130 S&S BVA : 36000 euros

Feel Pack Hybride rechargeable 225 : 43250 euros

La série spéciale C-Series continue, et reste positionnée entre les finitions Feel Pack et Shine. Elle bénéficie de la nouvelle tablette tactile 10″ avec navigation Connectée Numérique, services Zones de Danger, Info Trafic, Stations-service, Parkings, Météo, Recherche Locale…

Son style est personnalisé par des éléments en bronze anodisé, une couleur très tendance.

C-Series Puretech 130 S&S BVM : 32100 euros

Le C5 Aicross C-Series 2022 se distingue par ses touches de couleur bronze anodisé

C-Series Puretech 130 S&S BVA : 34100 euros

C-Series BlueHDI 130 S&S BVM : 34450 euros

C-Series BlueHDI 130 S&S BVA : 36500 euros

C-Series Hybride rechargeable 225 : 43400 euros

En niveau 4, le C5 Aicross Shine est très bien équipé. La présentation se démarque par le nouveau Pack Color Dark Chrome et les barres de toit Noir Brillant avec inserts Noir Mat. A l’intérieur, l’ambiance urban black joue sur un mix entre Alcantara Noir et tissu effet cuir noir. Le pack Drive assist est de série avec de nombreuses aides à la conduite : alerte Attention Conducteur, alerte Risque Collision, commutation automatique des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux, recommandation de vitesse, et régulateur de vitesse adaptatif.

Les barres de toit permettent de distinguer le niveau de finition Shine

Shine Puretech 130 S&S BVA : 35550 euros

Shine BlueHDI 130 S&S BVM : 35900 euros

Shine BlueHDI 130 S&S BVA : 37950 euros

Shine Hybride rechargeable 225 : 45000 euros

Et enfin on termine au niveau 5, avec la finition Shine Pack suréquipée. Celle-ci exclut donc totalement les versions thermiques à boite manuelle. Son style est au top avec des jantes alliage 19″ Art, et une ambiance Metropolitan Black avec un nouveau cuir grainé noir. Highway Driver Assist, siège conducteur électrique 8 voies et sièges avant chauffants sont de série.

Les jantes alliage 19″ sont l’apanage du C5 Aicross Shine Pack

Shine Pack Puretech 130 S&S BVA : 37000 euros

Shine Pack BlueHDI 130 S&S BVA : 39400 euros

Shine Pack Hybride rechargeable 225 : 46450 euros

Notre avis : quel Citroën C5 Aircross choisir ?

Au niveau des finitions, il vaut mieux délaisser les deux premiers niveaux pour arriver sur une finition bien présentée avec un bel équipement : le niveau Feel Pack est un coeur de gamme recommandé. Pour quelques centaines d’euros de plus, la série C-Series est également très intéressante. Le rapport prix-prestations sera moins intéressant sur les finitions supérieures, mais ceux qui peuvent se le permettre auront les plus belles versions disponibles.

Pour le choix de la motorisation, il est regrettable qu’aucune motorisation hybride MHEV soit proposée. L’hybride rechargeable est très cher, le diesel bientôt condamné, et l’essence va sur-consommer. Il n’y a donc aucune solution parfaite dans la gamme actuelle ! On choisira donc plutôt l’essence pour limiter le prix d’achat, ou le diesel pour les gros rouleurs.

