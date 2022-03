SUV Seat : où sont-ils produits ?

La gamme Seat comprend désormais trois SUV : les Arona, Ateca et Terraco. Si la logique voudrait que ces modèles Seat soient fabriqués en Espagne, ce n’est pas nécessairement la logique industrielle appliquée au sein du groupe Volkswagen. Car ces modèles sont parfois proches d’autres modèles du groupe, voilà qui explique la présence des SUV Seat dans plusieurs usines toutes situées en Europe.

Seat Arona : fabriqué en Espagne

Le plus petit des SUV ibériques, l’Arona est fabriqué en Espagne, dans l’usine de Martorell située à 30 km de Barcelone. Il partage ainsi ses lignes de production avec la citadine Ibiza. Mais d’autres modèles sont fabriqués dans cette gigantesque usine : les Seat Leon, Cupra Formentor et Audi A1. A Martorell, la production peut tourner à un demi-million de voitures produite par an, soit plus de 2000 voitures chaque jour qui sortent des chaines.

Le Seat Arona a été restylé en 2021, et se montre très compétitif avec des prix qui le placent dans les SUV les moins chers du marché. Il met en avant des équipements modernes, tels que les projecteurs Full LED, le Digital cockpit de 10,25″ ou encore le Travel Assist. Il est proposé avec des niveaux de puissance allant de 90 à 150 ch.

Seat Ateca restylé

Seat Ateca : il vient de l’est

Modèle appartenant à la catégorie des SUV compacts, le Seat Ateca est produit à Kvasiny en République Tchèque. Il s’agit d’une usine qui assemble principalement des Skoda : les Superb, Kodiaq et Karoq.

Il s’agit du premier SUV compact de Seat, et il a bénéficié d’un restyling de mi-carrière avec une face avant dans l’esprit de celle du Tarraco. Il s’agit du modèle familial par excellence, avec un rapport prix-prestations avantageux. Seat propose des motorisations qui vont de 110 à 190 ch sur ce modèle.

Seat Tarraco

Seat Tarraco : made in germany !

Conçu techniquement sur la plate-forme du Volkswagen Tiguan Allspace, le Seat Tarraco lui emprunte également sa ligne de production ! Il est donc fabriqué en Allemagne, du côté de Wolfsburg : l’usine historique de la marque Volkswagen. C’est également là que se situe le siège social de l’entreprise. A son arrivée, le Tarraco a mis fin à une vingtaine d’années d’une production 100 % Volkswagen.

Le Tarraco est le plus grand SUV Seat, et il bénéficie de l’exclusivité pour la marque de la technologie hybride rechargeable. Une partie de la clientèle le choisit avant tout pour ses 7 places. Ses moteurs essence et diesel sont proposés avec des puissances confortables allant de 150 à 200 ch.