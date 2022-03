Jeep Renegade et Compass e-Hybrid : nouveau moteur

Jeep Renegade et Compass e-Hybrid

Jeep lance une nouvelle motorisation sur ses Compass et Renegade : un moteur e-Hybrid qui devrait se retrouver sur de nombreuses voitures vendues. Il s’agit d’un quatre cylindres de 1,5 L de cylindrée, qu’Alfa Romeo va également utiliser pour son SUV Tonale.

Ce nouveau moteur est issu de la famille Global Small Engine, et développe 130 ch pour 240 Nm de couple. Nous savons aussi qu’il peut délivrer 160 ch sur le Tonale : à venir plus tard chez Jeep ?

En positionnement coeur de gamme, ce moteur équipe donc des variantes deux roues motrices et se retrouve couplé d’office à une nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports, nom de code « 7HDT300 ». Malgré une puissance limitée à 15 kW ( soit 20 ch), le petit moteur permet tout de même de démarrer et de rouler à basse vitesse en électrique. Son couple de 55 Nm est équivalent à 135 Nm au niveau de la boite double embrayage.

Ce moteur turbocompressé fonctionne selon un cycle Miller et offre un taux de compression élevé (12,5:1). Le freinage régénératif mixte permet quand à lui de récupérer de l’énergie, toujours bienvenue.

Avec tous ses efforts, les Jeep Compass e-Hybrid et Renegade e-Hybrid affichent 15 % d’émissions de Co2 en moins que les modèles essence sortants.

Les prix de ces nouvelles Jeep hybrides augmente, puisqu’il débute à 29950 euros pour un Renegade e-Hybrid et à 36950 euros pour un Compass e-Hybrid. On notera d’ailleurs l’apparition d’une nouvelle finition Upland, commune aux deux modèles. Elle étrenne la nouvelle teinte Matter Azur des photos de cet article, des finitions MetaKrome bronze sur la calandre et les éléments des bouclier, et comprend également des jantes inédites et un toit noir. Mais cette version étant avant tout tournée vers la durabilité, elle met en avant des sièges exclusifs SEAQUAL® fabriqués à partir de plastique recyclé extrait de l’océan. Des plastiques recyclés sont également utilisés sur le Renegade, ainsi que des peintures décoratives écologiques pour la planche de bord.

Souvent montrés du doigt pour leur consommation et leurs émission de CO2 supérieures aux berlines, les SUV Jeep tentent donc de montrer patte blanche. Ces efforts seront certainement bien reçus par la clientèle !

Compass e-Hybrid

La planche de bord du Compass Upland