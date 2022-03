Carport : l’abri de voiture design

Exemple de Carport Trigano

Pour abriter sa voiture sur son terrain, il existe plusieurs solutions. La première, la plus classique, est de construire un garage fermé. L’alternative qui se développe en France ces dernières années, s’appelle le carport. Cet abri de voiture est plébiscité pour son installation rapide, mais aussi par son design moins massif que celui d’un garage. Plusieurs fabricants se sont spécialisés dans une gamme de carport, comme Trigano Jardin, entreprise française qui propose ses produits sur triganostore.com. Cette solution permet de réduire le budget : moins de 2000 euros pur les premiers prix, contre une moyenne de 8000 euros pour un garage classique. Alors faut-il opter pour le carport ?

Les avantages du carport

Le carport a plusieurs avantages. Plus léger visuellement et dans sa structure qu’un garage fermé, il séduira les esthètes pour plusieurs raisons. Moins massif, il s’intègre davantage à l’aménagement paysager de la maison. L’ajout de claustras latéraux peut permettre de masquer en partie le véhicule. Pour ceux qui aiment voir leur voiture, ils en profiteront davantage que si elle se retrouve entre quatre murs dans un box ! Le caport peut être adossé à un mur, ou bien être individuel avec sa structure autoportante.

Avec une structure en aluminium, il ne craint pas la corrosion. Certains modèles sont aussi en bois, ou en métal. Ses plaques de polycarbonate teintées protègent la voiture des UV, et des intempéries comme le risque de grêle. Elles peuvent supporter jusqu’à 20 cm de neige.

Commandable en ligne, le caport peut ensuite être monté facilement, sans faire appel à un professionnel. Il faut toutefois avoir un sol qui soit bien préparé, afin de pouvoir ancrer solidement le carport. Un temps de montage d’une journée est recommandé, avec quatre personnes pour l’étape du levage.

Exemple de carport Trigano

Inconvénients du carport

Les inconvénients du carport sont aussi ses avantages : pas de possibilité de cacher son véhicule pour ceux qui préfèrent l’avoir totalement à l’abri.

Autre inconvénient : il ne s’agit pas d’un abri total, puisque les côtés restent ouverts.

Garage ou carport, lequel choisir ?

Au final, le carport apparait comme une alternative très intéressante face au garage traditionnnel. Son niveau de protection le destinera prioritairement aux régions ensoleillées. Design et contemporain, le carport affiche un rapport qualité prix qui lui donne de vrais avantages face au garage classique. Il va à la fois protéger votre voiture du soleil, des intempéries, et aussi de chutes de feuilles d’arbres ou de branches. Sans parler des fientes d’oiseaux ! Son accès est également très facile, pas besoin de sortir de voiture pour ouvrir une porte ! De nombreux modèles sont proposés, avec par exemple la possibilité d’avoir deux places de parking couvertes. Il est aussi possible de choisir un grand modèle pour des véhicules de plus grande taille comme un camping car.

Une déclaration préalable de travaux sera nécessaire pour une emprise au sol comprise entre 5 et 20 m2. Au delà de 20 m2, une demande de permis de construire devra être déposée. Sur ce point réglementaire, le carport est donc parfaitement à égalité avec le garage maçonné…

Construire un garage coûtera plus cher, mais permettra de disposer d’un abri entièrement fermé qui peut aussi servir d’abri pour des vélos ou de l’outillage.

Chacun fera donc son choix en fonction de ses besoins, et de son budget !