Fiat Tipo Cross et 500X Hybrid : nouveau moteur

Nouvelle motorisation pour les Fiat 500X et Tipo Cross Hybrid

A l’instar du nouveau SUV Alfa Romeo Tonale, des Jeep Renegade et Compass Hybrid, les Fiat 500X Hybrid et Tipo Cross Hybrid disposent d’une toute nouvelle motorisation.

Mise au point chez FCA avant la fusion avec PSA, ce nouveau moteur est un quatre cylindres 1.5 qui développe une puissance de 130 ch. Cette nouvelle motorisation hybride 48 volts est annoncée avec un gain en consommation et en émissions de CO2 de 11 %. En cycle urbain, Fiat assure que la consommation est même inférieure à celle d’un moteur diesel ! Seulement 5,1 L pour la 500X Hybrid contre 5,4L pour la 500X 1.6 diesel.

Du côté des performances, le 0 à 100 km/h est donné en 9 s pour la Tipo Cross et en 9,4 s pour la 500X. Autre point fort de cette nouvelle motorisation : la possibilité de circuler en tout électrique, selon le niveau de charge de la batterie et la pression exercée sur l’accélérateur. Ce qui sera le cas par exemple dans les embouteillages, ou encore pour une manoeuvre de parking.

Les prix de la Fiat Tipo CROSS Hybrid MY22 sont annoncés à partir de 25990 euros, soit 5000 euros de plus que le moteur 1.0 GSE de 100 ch.

Pour le nouveau Fiat 500X Hybrid 130, il faut même tabler sur un prix de 29790 euros, soit 4500 euros de plus que le premier moteur d’entrée de gamme. La différence de puissance n’est pourtant pas flagrante, puisque le moteur 1.0 turbo développe 120 ch, soit seulement 10 ch de moins !

Cette nouvelle motorisation est donc facturée au prix fort : la faute à la présence de la boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports, et du moteur électrique 48 Volts de 15 kW.

On en profite pour préciser quelques changements dans la gamme Fiat. Pour la Tipo MY22, la version Cross est désormais la seule proposée au catalogue. Une logique pour cette fin de carrière, et aussi pour pousser les acheteurs à dépenser un peu plus afin de bénéficier d’un look de crossover…

Concernant la 500X MY22, elle se démarque par l’arrivée du nouveau logo 500 sur la face avant, et d’un lettrage FIAT sur le hayon arrière. La finition (RED) restera dans la gamme, avec des prix qui débutent à 25290 euros.

Fiat 500X 2022

Fiat 500X 2022

Fiat Tipo Cross Hybrid