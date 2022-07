Volkswagen Phaeton 2 : les photos du modèle abandonné

La première Phaeton et celle qui aurait du lui succéder

Volkswagen a choisi de nous montrer quelle aurait été la descendance de sa Phaeton, née en 2002. Pour les 20 ans du modèle, voici la Phaeton D2, un modèle qui semble très proche de la série et qui a pourtant été abandonné en cours de route !

Ce prototype quasi-série avait été construit pour recueillir la décision finale du Conseil de Surveillance de la marque. Basée sur la plate-forme MLB utilisée sur de nombreux modèles Audi, la Phaeton D2 était une limousine qui aurait certainement connu un certain succès en Chine, premier marché mondial de sa cousine Audi A8.

En 2016, coup de tonnerre en interne : le Brand Board of Management décide de revoir la stratégie de la marque en faisant un grand virage vers la mobilité électrique. La Phaeton D2 fait les frais de ce revirement, trop éloignée de ce que souhaite désormais véhiculer Volkswagen pour faire oublier le scandale des TDI aux émissions polluantes truquées.

Vue en 2022, cette Phaeton a logiquement pris quelques années, notamment pour sa face avant totalement en décalage avec les dernières Volkswagen. La partie arrière en revanche, semble plus actuelle.

La Phaeton 2 en impose toujours aujourd’hui

A l’intérieur, cette berline de luxe présente un aménagement avec un cockpit virtuel et un énorme écran central, mis en avant par un cerclage chromé et un design de l’habillage côté conducteur en trois dimensions. Un style qui n’est pas étranger à de nombreuses Audi actuelles ! La partie cockpit a été reprise en 2018 sur le Touareg.

La première Volkswagen Phaeton était un modèle dont la production avait été décidée par l’ancien président du directoire de Volkswagen Ferdinand Piëch à la fin des années 90. Le but était de créer une berline de luxe pour accéder à un segment inédit pour la marque, et aussi tirer l’ensemble de la marque vers le haut. Les dimensions sont celles d’une limousine destinées à concurrencer une Mercedes Classe S : 5,06 mètres de long, 1,90 mètre de large, 1,45 mètre de haut. Son design était à la fois classique et intemporel, mais n’aura pas marqué les esprits.

Qu’importe, ses objectifs étaient ailleurs. Ce salon roulant était d’ailleurs disponible en version rallongée de 12 cm, pour ceux qui allaient vivre exclusivement aux places arrière et laisser le volant à leur chauffeur. Vitres épaisses, suspension pneumatique standard avec amortissement adaptatif, sièges individuels avec massage et ventilation, tout était conçu pour proposer un niveau de confort jamais vu dans une Volkswagen.

Ce fleuron de la marque aura droit à une usine de verre, la Gläserne Manufaktur, à Dresde. Presque entièrement assemblée à la main, la Phaeton était une vraie démonstration de la qualité allemande.

Volkswagen n’avait pas oublié de mettre sous le capot des moteurs haut de gamme. L’entrée de gamme était confiée à un V6 3.2 essence, alors que les versions supérieures embarquaient un étonnant moteur W12, très compact.

Et en diesel, les ingénieurs s’étaient également lâchés avec un énorme V10 TDI 5.0 qui développait 313 ch pour 750 Nm de couple. La Phaeton pouvait alors se prévaloir d’être tout simplement la berline diesel la plus puissante au monde. De quoi aller sérieusement agacer chez BMW et Mercedes.

D’autres moteurs seront ensuite introduits, comme le V8 4.2 essence et le V6 3.0 TDI.

84.253 exemplaires de la Volkswagen Phaeton seront produits de 2002 à 2016, une carrière particulièrement longue.

Si la Phaeton D2 n’a jamais vu le jour, la première Phaeton a quand même été remplacée sur le marché chinois par un modèle exclusif à ce marché, la Phideon.

La planche de bord en revanche est encore actuelle

Des places arrière de limousine

La partie arrière ne manque pas de style

La première Phaeton fête ses 20 ans cette année