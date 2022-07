40 % des voitures bientôt interdites en ville

Le chiffre est énorme, mais réel : 40 % du parc automobile immatriculé actuellement en France sera bientôt interdit en ville.

Il s’agit des 14,3 millions de voitures Crit’Air 3, qui ne seront plus autorisées à circuler dans le grand Paris à partir du 1er juillet 2023. Heureusement, un report d’un an vient d’être adopté. Initialement, ces voitures devaient être interdites dans la ZFE du Grand Paris à partir du 1er juillet 2022…Le report a été fait pour plusieurs raisons. Pour les automobilistes, il était sage d’attendre la mise en place d’aides financières pour permettre aux foyers modestes de pouvoir louer une voiture électrique pour 100 euros par mois. Autre problème de taille : la vidéo-verbalisation n’était pas encore prête !

On comprend que l’association 40 Millions d’automobilistes parle de Zones de Forte Exlusion pour les ZFE.

Cette interdiction concerne une vaste zone : l’ensemble de Paris et des communes situées à l’intérieur de la boucle de l’autoroute A86. Soit 79 communes d’Ile de France.

Cette interdiction sera valable en semaine de 8h à 20h sauf jours fériés pour les voitures, utilitaires légers et deux-roues.

Une voiture Crit’Air 3, c’est une voiture particulière Diesel Euro 4 ( il s’agit de tous les diesels immatriculés pour la première fois avant janvier 2011 ), ou une voiture essence Euro 2 ou Euro 3 ( première immatriculation avant janvier 2006 ).

En juillet 2023, cela concernera donc des voitures diesel de plus de 12 ans, et des voitures essence de plus de 17 ans.

Au premier janvier 2022, la moyenne d’âge des voitures circulant en France a atteint les 11 ans, contre 8 ans en 2014. Ce manque de renouvellement va donc fortement peser sur les automobilistes avec la mise en place des ZFE ( zones faible émissions )

Les autres villes de France ne sont pas en reste : la ZFE de Toulouse par exemple, va aussi interdir les Crit’Air 3 début 2024.

Quels contrôles et quelles sanctions dans les ZFE ?

Ce ne sont pas les équipes mobiles de police ou de gendarmerie qui devront se charger de verbaliser les automobilistes. De nouvelles caméras seront déployées, pour permettre de contrôler les voitures en nombre. Il sera donc difficile d’échapper aux sanctions, au fur et à mesure de la prolifération des caméras pour ce système de vidéo verbalisation à grande échelle.

Actuellement même avec une voiture Crit’Air 1, vous pouvez être verbalisé si vous n’avez pas apposé la vignette correspondante sur votre pare-brise. Une amende forfaitaire de 68 euros tout de même.

Le même montant que si vous roulez avec une voiture non autorisée dans la ZFE…