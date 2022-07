3 bonnes raisons d’opter pour un crédit auto

Au moment d’acheter une nouvelle voiture, une question se pose : celle du budget. Que ce soit avec apport ou revente d’une ancienne voiture, il est possible de ne pas augmenter son budget de départ, de passer sur de la location longue durée, ou encore de souscrire à un crédit auto. Une formule qui a encore de nombreux atouts.

1 / Roulez surclassé avec un budget d’achat plus confortable

Si vous disposez d’un budget de 5000 euros pour votre nouvelle voiture, un crédit auto peut vous permettre de changer de tranche de prix et d’acquérir une voiture nettement plus récente et moins kilométrée.

Exemple de financement : un crédit d’un montant de 7000 euros remboursé sur 5 ans va vous coûter 131 euros ( pour un coût de crédit de 860 euros en tout ). Vous pouvez ainsi passer d’un budget de 5000 euros à un budget de 12000 euros. Au lieu d’acheter une voiture vieille de 10 ans qui pourra vous coûter cher en réparations, vous pourrez accéder à une voiture plus récente pour un budget mensuel limité.

Vous pouvez réaliser des simulations par exemple sur le simulateur credit auto du site Meilleur taux pour voir le montant des mensualités pour une durée et un montant choisis.

Notez aussi que le montant du crédit remboursé correspond logiquement à une partie de la décote de la voiture. Comme chacun le sait, une voiture va perdre de la valeur chaque mois. Même si vous achetez votre voiture comptant, sa valeur va donc baisser et il faudra rajouter de l’argent au moment de changer.

Vous pouvez soit payer comptant et mettre de côté tous les mois pour un prochain changement, soit rembourser votre crédit chaque mois…

Avec un petit budget, cela permettra de s’offrir une voiture nettement plus sûre et plus agréable au quotidien.

2 / Un crédit auto qui s’adapte au budget

La souplesse d’un crédit auto permet de le sélectionner pour un achat de voiture neuve ou d’occasion, et pour des durées de remboursement courtes ou plus étalées dans le temps. Le remboursement peut se faire sur une année seulement, mais peut aussi aller jusqu’à 10 ans.

Nous vous conseillons de rester raisonnable : une durée de 5 ans sur une voiture neuve ou récente, c’est déjà bien. Autant alors limiter le montant emprunté pour que les mensualités de crédit conviennent à votre budget mensuel.

Il faut bien entendu prendre en compte votre taux d’endettement pour prendre ce type de crédit à la consommation, en sachant que les revenus salariés par exemple donnent trois au tiers de leur montant mensuel en crédit. Ce taux d’endettement est un standard : avec un salaire de 1500 euros, vous pouvez avoir jusqu’à 500 euros de crédit en tout.

3 / Les avantages du crédit auto vs une location LLD

Le financement d’une voiture neuve se fait rarement comptant, même si c’est dans la plupart des cas la solution idéale. La location longue durée en LOA ou LLD se développe de plus en plus, et grignote des parts de marché au financement par crédit traditionnel.

Pourtant un achat avec financement à crédit a plusieurs avantages. La voiture sera à votre nom, et vous pourrez décider de la conserver le temps qu’il vous plaira : 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, à vous de choisir. Rien de tel avec un contrat de voiture en location.

En cas de décès, si vous avez opté pour une location LLD, la voiture devra être restituée auprès du loueur. Pire, vos descendants devront régler des sommes dues dans le contrat ! Il faudra donc payer pour rendre la voiture, exemple dans une famille dans la région lyonnaise où il a fallu restituer une Peugeot 2008 à Crédipar ainsi qu’une somme de plus de 3000 euros.

Alors qu’en cas de décès avec une voiture achetée avec un financement par crédit, l’assurance décès liée au crédit auto peut vous protéger et permettre aux descendants de ne pas avoir à débourser de sommes pour acquitter le crédit restant.

La voiture sera alors payée, et viendra intégrer la succession. Un cas auquel on ne pense pas forcément au départ, mais qui peut avoir une incidence pour vos proches.