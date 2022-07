Jusqu’à 50 centimes de remise par litre de carburant : comment en profiter

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours, l’Assemblée Nationale a voté la nouvelle réduction sur le carburant. Et le projet de chèque carburant a tout simplement été abandonné ! Un revers pour la majorité, qui a du accepter de faire un compromis avec les députés LR. Le projet de loi de finances rectificative a finalement été adopté à 293 voix pour, 146 voix contre et 17 abstentions.

Initialement, le gouvernement voulait donc mettre en place un chèque carburant qui aurait ciblé une catégorie de la population : les actifs aux revenus modestes. Ceux qui dépensent des sommes en forte hausse pour se rendre au travail étaient priorisés, avec même un avantage pour les gros rouleurs.

Qui va bénéficier de la nouvelle remise sur le carburant ?

Mais ce sera finalement la remise sur le carburant qui va augmenter dès la rentrée : la remise va passer de 18 centimes par litre à 30 centimes par litre. Et tout le monde pourra donc en profiter, la réduction étant directement faite sur les prix à la pompe. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont impactés par la hausse des prix.

Une aide complémentaire dans les stations TotalEnergies

Le groupe TotalEnergies a également fait un geste pour les français, en ajoutant une ristourne de 20 centimes supplémentaires par litre. Cette remise sera effective du 1er septembre au 1er novembre. Le gouvernement avait fait pression sur le groupe pour qu’un geste supplémentaire soit mis en place.

Ce qui porte la remise à 50 centimes par litre, et dès la rentrée !

De quoi inquiéter la concurrence, qui n’a pas prévu de suivre cette démarche et devrait donc présenter des prix à la pompe souvent supérieur à ceux des stations TotalEnergies.

En France, il y a une station TotalEnergies pour deux stations concurrentes : une position particulièrement forte.

Jusqu’à quand va durer la ristourne sur le carburant ?

Si l’aide du pétrolier concernera septembre et octobre seulement, la ristourne gouvernementale sur le carburant ne s’arrêtera pas dès le 1er novembre. Mais l’aide sera dégressive : l’aide sera de 30 centimes sera seulement effective en septembre et octobre. En novembre et décembre, la remise par litre de carburant sera réduite à 10 centimes. Et en janvier 2023, ce sera terminé !

Dommage bien évidemment que les estivants ne profitent pas de cette remise dès à présent pour réduire la facture de carburant pour les vacances.