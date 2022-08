Occasion Volkswagen Polo 6 : laquelle choisir ? ( 2017- )

Volkswagen Polo Carat 2018

Commercialisée en 2017, l’actuelle génération de Volkswagen Polo a déjà 5 ans : ce qui permet de trouver un certain nombre d’exemplaires en occasion !

Esthétiquement, la Polo 6 a peu évolué par rapport à sa devancière. Il faut attendre le récent restyling de 2021 pour voir la partie arrière évoluer avec les feux en boomerang. A l’intérieur en revanche, la planche de bord a bien évolué avec un écran central de 6,5″, et un Digital Cockpit avec dalle de 10,25″ pour l’instrumentation ( selon les versions ). Les capacités routières sont là, mais attention au choix des moteurs ! Les premiers moteurs essence sont très limités.

Pas de gros défaut sur ce modèle, qui est une valeur sûre et tient bien la cote en occasion.

Les moteurs sur la Volkswagen Polo 6

1.0 65 ch : un moteur peu puissant, arrivé en 2018 et à éviter de par son manque de punch. La Clio de base fait 10 ch de plus !

1.0 75 / 80 ch : le minimum syndical pour cette Polo, et plutôt pour une utilisation urbaine !

1.0 TSI 95 ch : la présence du turbo et la puissance proche de 100 ch permettent d’offrir un agrément digne de ce nom

1.0 TSI 110 / 115 ch : le même moteur, mais encore plus puissant, de quoi bénéficier de reprises dynamiques et d’une belle aisance sur route

1.5 TSI 150 ACT : ce moteur arrive seulement fin 2019, et il est peu répandu du fait de son prix élevé. Un très bon choix !

2.0 TSI 200 ch / 207 ch : le grand écart par rapport au petit 3 cylindres 1.0 avec une cylindrée deux fois supérieure et une puissance presque doublée, pour ce moteur exclusivement réservé à la Polo GTI. La carte grise sera plus coûteuse avec 11 CV, tout comme l’assurance.

1.6 TDI 80 ch : une puissance qui n’est pas énorme mais un agrément meilleur que le 80 ch essence du fait de la présence du turbo, avec un couple qui procure des reprises correctes

1.6 TDI 95 ch : le même moteur, en mieux ! De quoi en faire une routière, avec un appétit mesuré.

Volkswagen Polo GTI 2018

Fiabilité de la Volkswagen Polo

Habitacle : des rossignols au niveau du mobilier

Electronique : quelques bugs du système multimédia, ou des systèmes de sécurité

Boite DSG : quelques cas de fuite d’huile

Les équipements de la Polo 6

Trendline : l’entrée de gamme avec freinage d’urgence, 6 airbags, système multimédia, écran central, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, USB, bluetooth.

Confortline : le niveau à sélectionner pour bénéficier de la climatisation en série, des vitres arrière électriques, de la banquette 2/3-1/3, des rétroviseurs et poignées de portes couleur caisse, du pack chrome, du tableau de bord avec revêtement moussé, du volant cuir multifonction, des tapis de sol, du cuir sur le levier de vitesses et la poignée de frein à main…et des jantes alliage 15″.

Carat : ajoute la climatisation automatique, les radars de recul avant et arrière, le système de navigation, les jantes alliage 16″, l’essuie-glace et les phares automatiques, mais aussi les projecteurs antibrouillard, projecteurs 100 % LED, les rétroviseurs rabattables électriquement, la sellerie Art Velours, et les sièges avant sport.

R-Line : la dotation de la version Confortline avec une présentation sportive en plus, qui comprend : jantes alliage 17 pouces Bonneville, bas de caisse et spoilers R-Line, boucliers spécifiques avant et arrière, projecteurs 100 % LED, rétroviseurs rabattables électriquement, climatisation automatique bi-zone, sièges sport, système de navigation.

GTI : régulateur de vitesse adaptatif, projecteurs avant 100 % led, jantes alliage 17″, système de navigation & infotainment Discover Media 8″, vitres arrière surteintées, sièges avant sport, Active Info Display.