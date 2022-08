La disparition de l’Opel Insignia est confirmée

Opel Insignia 2020

L’Opel Insignia va faire partie des voitures qui disparaissent en 2022. Cette retraite prématurée n’était pas prévue : initialement cette grande berline accompagnée d’un break devait poursuivre sa carrière jusqu’en 2024.

Mais plusieurs raisons expliquent ce revirement plus rapide chez Opel…

Désormais intégré au groupe Stellantis, Opel doit fournir des chiffres en progression, et notamment dans les voitures électrifiées. La marque opère d’ailleurs un virage complet, puisqu’elle a annoncé au printemps que toutes les Opel seront électriques à partir de 2028. Des étapes intermédiaires sont planifiées : en 2024, chaque modèle doit bénéficier d’une version électrifiée.

L’Opel Insignia fait actuellement partie des mauvais élèves : non seulement elle est exclusivement thermique, mais elle ne partage pas non plus sa plate-forme et ses moteurs avec les autres modèles du groupe. Il est techniquement impossible de proposer une version électrifiée sur cette base.

Elle a en effet été conçu avant le rachat par PSA, alors que la marque allemande appartenait encore à General Motors. Il s’agit du dernier modèle qui date de cette période, pas si lointaine !

Produite en Allemagne à Rüsselsheim, l’Insignia va laisser le champ libre aux modèles compacts de la nouvelle génération. Le lancement des nouvelles DS 4 et Opel Astra produites toutes deux dans cette même usine viendrait en partie expliquer l’abandon de l’Insignia.

En Europe, le segment D des berlines est de plus en plus délaissé par les constructeurs généralistes. Ford abandonne en signant la fin de la Mondeo, Renault arrête la Talisman, et Citroën n’avait pas renouvelé sa berline C5. Chez Volkswagen, la Passat n’est plus proposée qu’en carrosserie break SW ! Il subsiste encore quelques modèles, notamment chez Stellantis : les Peugeot 508 et Alfa Romeo Giulia.

Seulement 20.000 exemplaires d’Opel Insignia avaient été produits en 2021 : un chiffre qui va sans doute encore baisser sur 2022. Ce modèle ne fait même pas partie du top 100 des ventes sur le premier semestre 2022, et la 508 est 86 ème, pas loin de sortir de ce classement…