Renault Clio 5 restylée : ce qu’elle nous réserve pour 2023

Commercialisée depuis 2019, l’actuelle Renault Clio de cinquième génération va fêter son quatrième anniversaire l’année prochaine. Il sera donc grand temps pour ce best-seller de passer par la case restyling. Que nous prépare Renault pour relancer les ventes ? Même si elle se vend très bien, elle reste dominée en France par les ventes de la Peugeot 208 sur le total des immatriculations, et la Dacia Sandero fait mieux sur les ventes aux particuliers.

Il est donc temps de repasser à l’offensive avec une Clio 5 revisitée !

Les changements esthétiques de cette Clio 2023

Pour mettre en avant un modèle restylé, il est impératif de redessiner la partie avant, un incontournable. La Clio va troquer l’ancien logo pour le nouveau logo Renault, et devrait s’inspirer pour sa calandre et son bouclier avant du nouveau Renault Austral, mais aussi de la Megane E-Tech. La calandre devrait alors être élargie, et le bouclier sera doté d’éléments en trois dimensions moins classiques que les actuelles entrées d’air. Ce restyling sera aussi accompagné de nouvelles jantes alliage, de nouvelles teintes de caisse, et de feux arrière retouchés.

La nouveauté en haut de gamme sera l’arrivée d’une Clio Esprit Alpine, qui viendra remplacer l’actuelle version RS Line. RS faisant référence à Renault Sport qui disparait, cette finition n’a plus lieu d’être.

De la 5G à bord

Les bruits de couloir évoquent l’arrivée de la 5G, principalement pour permettre les mises à jour Over the air des systèmes télématiques comme la navigation. Renault devrait en profiter pour revoir les écrans embarqués, et notamment le plus petit écran central qui équipe une grande partie des Clio actuelles. Nouveau logo sur le volant, selleries revues, et ambiance Esprit Alpine devraient aussi apporter un peu de changement à bord.

Quelques changements sous le capot

Ce restyling pourrait être le bon moment pour la Clio d’abandonner définitivement le diesel. Une seule motorisation BluedCi 100 ch est encore au catalogue, et uniquement sur la finition Evolution !

Renault devra aussi nettoyer la gamme de moteurs, et ajouter de l’hybridation légère. A ce petit jeu, la motorisation Sce 65 ch pourrait bien disparaitre. Elle est de toute manière peu puissante pour une citadine polyvalente de ce gabarit…Autant favoriser une motorisation TCe 90 ch en lui ajoutant une hybridation légère.

La motorisation TCe 140 ch pourrait de son côté disparaitre elle aussi, pour favoriser la motorisation hybride E-TECH 145 qui sera reconduite. Ce moteur arrive d’ailleurs chez Dacia dès l’année prochaine.

En revanche, la Clio n’ira pas plus loin dans l’électrification : elle fera donc toujours l’impasse sur une motorisation hybride rechargeable, et sur une version 100 % électrique.

Actuellement les prix de la Clio débutent à 17100 euros : Renault en profitera certainement pour augmenter les prix, qui pourraient bien passer la barre des 18000 euros pour le premier niveau.