La Tesla Model 3 restylée en 2023 : ce qui va changer

Tesla est classée comme l’une des marques ayant la plus vieille gamme à l’heure actuelle. Il faut dire que la Model S vient de fêter son dixième anniversaire, le Model X est vendu depuis 2015, la Model 3 arrive déjà sur les 5 ans…Seul le Model Y est plus récent, puisqu’il n’a que deux ans. Commercialisée depuis 2017, la Tesla Model 3 mérite donc de bénéficier d’un restyling. Qu’est-ce qui est réellement prévu en 2023 ?

Les changements à venir pour les clients de la Model 3

Des prototypes de test photographiés laissent à penser que la face avant de la berline électrique serait retouchée. Mais la marque américain n’étant pas portée sur des facelifts visibles, il y a fort à parier que les évolutions soient trop légères. Elles pourraient concerner les blocs optiques, avec une nouvelle signature lumineuse, à l’avant mais aussi à l’arrière. Les boucliers pourraient être redessinés, sans que cela ne dénature le design d’origine du modèle. L’avantage d’un restyling léger est de ne pas mettre un coup de vieux aux Model 3 en circulation, ce qui profite à la valeur résiduelle et à la revente.

Dans l’habitacle, les évolutions devraient être presque plus visibles ! Tesla étant axé sur les nouvelles technologies, un grand écran central pourrait faire son apparition pour séduire la clientèle. Et pourquoi pas le nouveau volant Yoke à deux poignées de la Model S 2022…

Pour le reste, les mises à jour des logiciels embarqués sont régulières. Il ne devrait donc pas y avoir de gros changement à ce niveau.

D’autres évolutions pourraient concerner les fonctionnalités de l’Autopilot, et les batteries avec une autonomie améliorée.

Mais si Tesla projette de restyler l’un de ses best-sellers, ce n’est pas pour rien : la marque californienne vise surtout à réduire le prix de fabrication de sa berline. Avec encore et toujours un objectif de rentabilité, et pourquoi pas de revoir les prix à la baisse après de fortes augmentations de tarifs. N’oublions pas que les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché : la concurrence s’intensifie. Et en interne, les ventes sont désormais portées par le nouveau best-seller : le Model Y.

La Tesla Model 3 restylée en 2023 : ce qui va changer

Une baisse du coût de production en vue

Tesla cherche à réduire le nombre de pièces utilisées pour la fabrication de sa Model 3 : de quoi réduire la complexité de fabrication et le coût des matières et composants nécessaires. Elon Musk avait déjà confirmé qu’un certain nombre de composants inutiles avaient été supprimés !

La production actuelle de la Model 3 a lieu aux Etats-Unis dans l’usine de Freemont, ainsi qu’en Chine dans l’usine de Shangaï.

La demande étant en baisse, les délais de livraison de ce modèle sont très réduits : entre janvier et mars 2023 si vous passez commande maintenant.