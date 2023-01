Le Mazda MX-30 électrique passe à l’hybridation rechargeable !

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Né comme un SUV 100 % électrique, le Mazda MX-30 se transforme en modèle hybride rechargeable ! Il conserve une motorisation électrique pour entrainer les roues avant, mais ajoute au dispositif un générateur d’autonomie. Et celui-ci est typique de l’histoire de Mazda, puisqu’il s’agit d’un moteur rotatif qui l’alimente !

85 km d’autonomie en tout électrique

Ce Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ( le nom complet sera dur à retenir ! ) est annoncé avec une autonomie de 85 km, et de 110 km en cycle urbain. Une capacité autorisée par une batterie lithium-ion de 17,8 kWh, qui une fois vidée, sera rechargée par le générateur d’autonomie.

Le moteur rotatif 8C est donc totalement indépendant et n’entraine pas les roues de la voiture, il est exclusivement utilisé pour produire de l’électricité et alimenter ainsi le moteur électrique via le générateur. Il faudra donc faire le plein du réservoir de 50 litres pour pouvoir faire de grands trajets. Ce qui permet ainsi d’envisager ce modèle comme la première voiture du foyer.

Les performances sont aussi annoncées comme supérieures à celle du MX-30 électrique, avec un moteur électrique de 125 kW, soit 170 ch. La version 100 % électrique doit se contenter de 140 ch.

Des prix à partir de 28250 euros mais pas de bonus

Cette année, le nouveau bonus écologique 2023 a fait une croix sur les modèles hybrides rechargeables. Il ne faudra donc pas attendre une seule aide…

Les prix du nouveau Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV débutent à 38 250 € pour la finition Prime-Line, et à 39 250€ pour la finition Exclusive-Line. Une édition de lancement Edition R avec peinture Jet Black Maroon Rouge est aussi proposée, au prix rondelet de 45 450€. Elle fait ainsi référence avec son toit rouge à la Mazda R360 Coupé, la toute première voiture particulière de la marque.

Mazda devrait commercialiser cette nouveauté d’ici mi-2023.

