Le Citroën C3 Aircross se prend une tôle !

Malgré son restyling en 2021, le Citroën C3 Aircross souffre sur le marché français. Ses ventes ont ainsi plongé en 2022, et les choses semblent aussi très mal engagées en 2023…

Dépassé par de nombreux concurrents

En 2021, tout allait encore bien pour le C3 Aircross. Le petit crossover se vendait déjà nettement moins bien que les Renault Captur et Peugeot 2008, mais se classait tout de même en 12ème place du marché avec 26666 exemplaires vendus.

L’année 2022 a déjà été plus sévère avec le crossover français : les ventes ont dégringolé à 19969 exemplaires, faisant chuter le C3 Aircross à la 17ème place. Mais ce qui est marquant, c’est aussi le fait que le Citroën a été l’année dernière devancé par deux rivaux étrangers : les Toyota Yaris Cross et Ford Puma.

En janvier 2023, cette chute s’est poursuivie. S’il s’est cette fois mieux vendu que le Puma, il ne se classe plus qu’en 21ème place, devancé cette fois par le Volkswagen T-Roc.

Les actuels points faibles du C3 Aircross

Première problématique pour ce crossover : son style. Les amateurs de SUV aiment principalement les modèles musclés et statutaires, quand le C3 Aicross joue plutôt sur les rondeurs. Il est ainsi un peu en décalage avec ses rivaux, et souffre d’un style daté. Le restyling intervenu il y a deux ans a tenté de redonner de la personnalité au modèle. Au final, la face avant ne correspond plus au style général, et met surtout en avant un design assez torturé. Difficile de créer un coup de coeur chez les clients.

Deuxième problématique : l’offre moteurs. Le Yaris Cross séduit les clients avec sa motorisation Full Hybrid, qui permet de réduire la consommation de façon importante au quotidien, et surtout en ville. De son côté le Ford Puma a très bien marché en France l’année dernière avec sa motorisation compatible E85, qui permet de faire des pleins de carburant à petit prix.

Les deux stars du marché ne sont pas en reste : le 2008 est proposé également en électrique, une version qui fait défaut à son cousin Citroën. Et le Captur lui, dispose aussi d’une motorisation hybride E-TECH très appréciée, également proposée en hybride rechargeable.

Troisième défaut dans un mesure moindre pour les acheteurs : contrairement au Yaris Cross, le C3 Aircross ne peut pas mettre en avant une fabrication en France, il est assemblé en Espagne.

Le C3 Aircross 2023

Le C3 Aircross conserve un argument de poids : son prix

Fort heureusement le SUV Citroën peut tout de même compter sur un atout important : son prix. Quand un 2008 est proposé à partir de 25250 euros, le C3 Aircross s’affiche à partir de 21980 euros. Qui plus est, à ce tarif le Peugeot est motorisé en Puretech 100 ch, quand le Citroën bénéficie de 110 ch.

Alors que les français voient leur pouvoir d’achat baisser continuellement, ces tarifs plus attractifs devraient être davantage mis en avant par Citroën. La marque doit en effet être repositionnée comme une marque d’accès au sein de Stellantis, mais la communication n’est pas encore assez claire à ce sujet.

Si les services marketing de Citroën nous lisent : pourquoi ne pas faire une série spéciale C3 Aircross You! pour mettre en avant ce prix d’accès avec un petit pack couleur pour la carrosserie ? A vous de jouer…