La nouvelle BMW i5 pourra doubler d’un simple regard

nouvelle BMW i5

La nouvelle Mercedes Classe E vient d’être dévoilée, et BMW ne compte pas laisser de la place à sa rivale en continuant sa campagne de teasing sur la version électrique de sa future Série 5, la i5. Un nouveau modèle qui viendra concurrencer la Mercedes EQE, et la Tesla Model S.

De nouvelles fonctions pour la conduite semi-autonome

Sur les nouvelles BMW Série 5 et i5, le système Drive Assist Pro est doté d’un assistant d’autoroute. Il sera désormais possible de changer de voie d’un simple regard : ce changement de voie automatisé sera proposé aux Etats-Unis, au Canada et en Allemagne. Les assistances de conduite semi-autonome nécessitent en effet que la législation en vigueur soit adaptée et conforme à de tels dispositifs.

Un simple regard dans le rétroviseur sur autoroute pourra permettre à la voiture de changer de voie et d’accélérer jusqu’à 130 km/h, sans intervention du conducteur. Celui-ci pourra aussi le faire en activant le clignotant à gauche. On se rapproche donc de plus en plus de la conduite autonome, mais surtout sur autoroute ! Cet environnement est plus simple à gérer pour les systèmes de sécurité, avec une circulation dans un seul sens et l’absence d’intersections.

nouvelle BMW i5

Les versions annoncées pour le lancement de la nouvelle BMW i5

Deux versions sont annoncées pour la nouvelle BMW i5, du moins pour le lancement commercial. Il s’agit de la i5 eDrive40, annoncée avec une consommation provisoire comprise entre 16,0 et 19,7 kWh/100 km. Cette version eDrive 40 devrait être une propulsion, avec une puissance de 250 kW, soit 340 ch. Comme sur sa petite soeur, la BMW i4 eDrive 40.

La seconde version sera plus véloce : la i5 M60 xDrive devrait reprendre les deux moteurs électriques du BMW IX M60, qui développent 455 kW, soit 619 ch. Avec le Launch Control, cette version sportive de la BMW i5 devrait pouvoir passer de 0 à 100 km/h en 3,5 s environ. ( chiffre non officiel ) BMW précise qu’elle sera dotée en série de la suspension adaptative Professional comprenant des amortisseurs à commande électronique.

BMW prévoit de lancer la production de sa nouvelle routière électrique cet été, pour un lancement commercial en octobre 2023.

nouvelle BMW i5

nouvelle BMW i5

nouvelle BMW i5

nouvelle BMW i5