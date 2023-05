Voici les premières images réalistes du futur BMW X3

Le BMW X3 sera renouvelé en 2025 – image : Kolesa.ru

La prochaine génération du BMW X3 a été surprise lors d’essais, ce qui a déjà généré quelques rendus très réalistes du design de ce nouveau modèle. Cette quatrième génération du X3 pourrait déjà entrer en production en août 2024 : d’ici un an, nous devrions disposer des photos officielles et de l’ensemble des informations concernant ce SUV.

Un rendu réaliste et très crédible

Le design imaginé ici semble très réaliste, avec une filiation directe avec le tout dernier X1. Le X3 s’en distingue par un gabarit plus conséquent, et des lignes plus musclées, notamment au niveau du capot. La calandre est ici de dimensions assez raisonnables, ce qui reste à confirmer. Elle se présente ici de façon très classique avec une finition chromée et non noire. Les blocs optiques affinés sont une tendance actuelle dans la production automobile, là encore ils sont réalistes mais leur forme est sans doute trop proche de ceux du X1 : des différences sont donc à prévoir. Les flancs épurés présentent un pli de caisse qui remonte au niveau de l’aile arrière : une différence avec le X1. Les nouvelles palettes d’ouverture de portières arriveront sur le X3 pour la première fois : elles se généralisent progressivement depuis leur arrivée sur le Série 2 Active Tourer et la Série 4 Gran Coupé.

Ce X3 génération G45 est ici une version puissante, du type « X3 M50i ». Le pack carrosserie M Sport est de la partie, mais ce sont surtout les quatre sorties d’échappement à l’arrière qui trahissent la motorisation puissante de cette version. Les modèles M Performance sortent généralement dès le lancement du modèle, car ils représentent une part croissante des ventes. BMW ne va donc pas se priver de proposer des déclinaisons thermiques puissantes. On attend donc également le renouvellement de la version Motorsport, le X3 M. Mais BMW devrait surtout miser sur des versions hybrides rechargeables pour séduire ceux qui veulent échapper au malus écologiques sans pour autant basculer sur un modèle 100 % électrique.

Cette nouvelle génération du X3 s’accompagnera d’une version électrique : ce sera la deuxième génération du iX3. BMW doit là aussi progresser encore afin de proposer un SUV électrique compétitif face à des rivaux de plus en plus féroces.

Aucune image de l’intérieur n’a pas débusquée dans les prototypes photographiées. Le prochain X3 s’offrira les services du système iDrive 9 vu dans la dernière Série 7, avec le double écran incurvé.

Autre déclinaison attendue du X3 : le X4 de nouvelle génération, toujours dérivé étroitement du X3. Pour la première fois, BMW devrait aussi proposer une version électrique, un inédit iX4.

Tout un programme, qui devrait nous être présenté dans les deux années à venir.