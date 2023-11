Le nouveau coupé Mercedes-AMG CLE 63 arrive en 2024

Mercedes-AMG CLE 63

C’est en juillet dernier que Mercedes a dévoilé le nouveau CLE : un coupé accompagné d’un cabriolet, qui vient remplacer ces deux carrosseries auparavant présentes dans les gammes Classe C et Classe E. La gamme de lancement comporte trois motorisations essence, CLE 200, CLE 300 4MATIC et CLE 450 4MATIC, ainsi qu’une motorisation diesel. Mais sur ce type de modèle, les déclinaisons plus sportives siglées AMG sont particulièrement attendues. Bonne nouvelle : elles ne devraient pas tarder !

Passage à l’hybridation rechargeable pour cette version 63 AMG

Mercedes-AMG n’a pas lésiné sur les tests pour les dérivés AMG de la nouvelle CLE, et nous pouvons nous attendre à ce que les Mercedes-AMG CLE 53 et CLE 63 soient révélées prochainement, en prévision d’une sortie en 2024.

Ces versions sportives ne devraient plus tarder à arriver pour défier des concurrentes de renom telles que la BMW M4 et l’Audi RS 5.

La CLE se positionne comme le remplaçant des modèles coupés deux portes des Classe C et E, un rôle qui implique une lourde responsabilité. Elle est conçue pour combler l’écart entre ces deux véhicules en termes de taille, de prix et de technologie. Nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera la CLE dans sa version la plus sportive, la « 63 ». En comparaison avec le modèle standard, nous pouvons anticiper des élargissements d’ailes abritant des jantes plus imposantes et un système de freinage musclé. À l’avant, la calandre « Panamericana » sera reconnaissable, mais elle sera agrémentée d’un insert AMG spécifique. La partie inférieure du bouclier avant sera repensée pour améliorer le refroidissement du moteur et donner à la CLE AMG une allure plus agressive.

Les modèles AMG de gamme complète arborent une caractéristique de conception distinctive, à savoir un échappement à quatre sorties, que nous pouvons apercevoir sur cette voiture d’essai. Il est également possible que nous découvrions une nouvelle signature lumineuse à l’arrière, et sur le hayon, un petit becquet a été intégré. La CLE repose sur la même plateforme MRA2 que la Classe C et la Classe E, et bien que Mercedes ait confirmé que ses modèles plus imposants (tels que l’E 63) continueront d’être équipés de moteurs V8 à l’avenir, les modèles plus compacts (à l’instar de la nouvelle C 63) optent pour l’hybridation avec un moteur quatre cylindres. Étant donné que la gamme de motorisations de la CLE jusqu’à présent correspond à celle de la Classe C, nous pouvons présumer que la CLE 63 recevra le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de la C 63, associé à une batterie de 6,1 kWh, pour une puissance totale de 670 ch et un couple de 1 020 Nm.

La Mercedes-AMG C 63 S E-Performance peut passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, mais nous estimons que le modèle CLE coupé pourrait être encore plus rapide, grâce à son poids réduit.

Au lieu d’opter pour le design intérieur de la nouvelle Classe E, qui offre en option le tableau de bord « Hyperscreen », la CLE emprunte de nombreux éléments de la Classe C. Dans la CLE 63, nous pouvons nous attendre à retrouver le même agencement global que dans la CLE standard, mais agrémenté des éléments typiques d’AMG tels que des sièges baquets sport, un volant AMG et bien entendu, des modes de conduite orientés performances.

Ce nouveau modèle pourrait être présenté dans les semaines à venir, patience !

