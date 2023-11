Le futur SUV électrique Ford Capri surpris en essais

Cette année, Ford a officialisé son premier SUV électrique conçu en partenariat avec Volkswagen. Le Ford Explorer est ainsi basé sur la plate-forme MEB utilisée dans le groupe Volkswagen par les modèles électriques du moment, de l’ID.3 à l’Enyaq en passant par la Born l’ID.4…

Mais ce premier modèle électrique Ford sera bientôt accompagné d’un second modèle : la déclinaison coupé de l’Explorer. Ce nouveau modèle devrait s’appeler Ford Capri, et vient d’être surpris lors de tests pour la première fois. Mais que nous promet ce futur modèle électrique ?

Un SUV coupé électrique inédit

Le gabarit de ce nouveau modèle devrait s’approcher de son cousin Volkswagen : l’ID.5. L’Explorer est long de 4,47 m, le nouveau Capri devrait être assez proche.

Comme les autres modèles électriques basés sur la plate-forme MEB, le Capri présente un long empattement et des porte-à-faux courts. De quoi permettre de loger de gros packs de batterie, et aussi de favoriser l’espace à bord.

Les photos de cet exemplaire camouflé montrent bien l’inclinaison de la lunette arrière, juste après les places arrière : la garde au toit ne devrait pas poser de problème à l’arrière, y compris pour des adultes.

le tout souligné par des roues imposantes et des passages de roues marqués. Sous le camouflage, la ligne de toit inclinée et la poupe verticale se distinguent, présentant des proportions générales évoquant le futur Cupra Tavascan, également basé sur l’architecture MEB.

Les similitudes s’étendent jusqu’aux vitres du prototype et aux montants A probablement noircis soutenant un toit semi-flottant. Le nez audacieux arbore des phares préalablement teasés par Ford, reproduisant la signature lumineuse à double rondelle des anciens modèles Capri.

Au-delà de ces éléments, on note une petite ouverture de calandre inférieure et des entrées d’air-courants visant à améliorer la circulation autour des passages de roue avant. Ces éléments sont discrètement galbés et semblent arborer une garniture de style crossover, disponible dans des finitions assorties à la carrosserie ou en contraste. À l’arrière, la barre lumineuse sur toute la largeur est difficile à dissimuler, et le montant C semble faire écho à celui du Capri original, avec une vitre arrière en forme de C unique à la Ford.

L’intérieur du Capri devrait reprendre de nombreux éléments déjà aperçus sur le futur SUV Explorer, arborant un design intérieur épuré dominé par un écran tactile orienté portrait de 15 pouces, accompagné d’un plus petit écran pour le conducteur. Comme pour l’Explorer, on s’attend à ce que le Capri adopte une console centrale traditionnelle, se distinguant ainsi de l’intérieur plus ouvert de ses homologues chez VW.

Deux niveaux de puissance attendus

Le Ford Capri sera disponible avec plusieurs motorisations, culminant avec une variante à deux moteurs de 335 ch alimentée par une batterie de 82 kWh. Le coeur de gamme sera constitué de la nouvelle motorisation de 286 ch qui entrainera les roues arrière.

On peut également s’attendre à une batterie plus petite de 55 kWh sur les modèles d’entrée de gamme, avec un moteur unique de 170 ch monté à l’arrière. Les Capri pourront être rechargées à des vitesses allant jusqu’à 170 kW, permettant une recharge de 10 à 80 % en moins de 25 minutes.

Ford a déjà ouvert les réservations de son Explorer, et prévoit de vous livrer dès l’été 2024. Même si le Capri est dévoilé officiellement dans quelques mois, il est plus que probable qu’il ne soit pas disponible avant 2025.

