La nouvelle génération des BMW X3 et iX3 se précise pour 2024

La nouvelle génération du BMW X3 2024 – illusration : Sugar Design

Dans la gamme BMW, les SUV ont le vent en poupe. Et parmi, le modèle intermédiaire, le BMW X3 est particulièrement prisé des automobilistes. La nouvelle génération est programmée pour 2024, et un nouveau rendu visuel très réaliste vient d’être dévoilé par Sugar Design, réalisé d’après les photos des prototypes débusqués sur la route.

Un design entièrement revu pour le nouveau BMW X3

Ces nouveaux rendus visuels signés par Sugar Design sont réussis, et nous montrent une forte filiation avec la dernière génération du X1, ou encore de la dernière Série 5. Le style de la nouvelle génération du BMW X3 se modernise, et quelque part : il était temps ! Le profil de l’actuel X3 commence à dater, et semble très proche de la génération précédente. Le nouveau design est plus épuré, avec des flancs lisses qui présentent un nombre de plis de carrosserie très limité. C’est notamment le pli important au niveau des poignées de portes qui est supprimé ici. Les custodes arrière sont plus réduites, avec des portes arrière qui sont allongées.

On notera aussi l’arrivée de nouvelles poignées de portes, dans la lignée des derniers modèles BMW. Les spécialistes ne manqueront pas non plus de remarquer la disparition des ouïes derrière les passages de roues avant.

La face avant présenté des naseaux proéminents, avec une fonctionnalité pour les illuminer en conduite nocturne. Cette version illustrée est bien entendu dotée d’un pack carrosserie M, avec des boucliers avant et arrière plus sportifs, qui s’accompagnent de jantes alliage au diamètre généreux et au dessin suggestif.

Techniquement, que va donner le prochain BMW X3 ?

En 2024, le nouveau X3 devrait reposer sur une version mise à jour de la plate-forme CLAR. Il devrait ainsi être proposé en thermique avec des variantes Mild Hybrid et hybrides rechargeables.

Les X3 PHEV devraient être les X3 25e de 245 ch, et X3 30e de 326 ch. En essence, le X3 23i de 218 ch pourrait être la version d’entrée de gamme, alors qu’en diesel, le X3 23d développerait 211 ch.

En électrique, le iX3 pourrait lui se démarquer en étant basé sur une autre plate-forme : la nouvelle « Neue Klasse » annoncée en septembre dernier.

Cette quatrième génération du BMW X3 s’annonce prometteuse, avec un design entièrement renouvelé , de nouvelles motorisations et des versions iX3 qui devraient fortement évoluer. Il faudra encore attendre quelques mois pour que BMW dévoile son nouveau SUV, avant une commercialisation qui aura lieu à la mi-2024.