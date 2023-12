Le Dacia Jogger cartonne et augmente encore ses tarifs pour 2024

Dacia Jogger Essential 2024

Sur les 11 premiers mois de l’année, Dacia a vendu 23262 exemplaires de son Jogger. Ce break familial étroitement dérivé de la Sandero se classe en 17 ème position des meilleures ventes en France sur les 11 premiers mois de l’année. Pas mal pour un tel engin ! Mais à son lancement début 2022, le Jogger 5 places était proposé à moins de 15000 euros. Depuis moins de deux ans, la hausse est importante avec 2600 euros de hausse. Le modèle de base passe désormais de 16990 euros à 17590 euros.

Des prix en hausse constante

Le Jogger Essential d’entrée de gamme est donc désormais facturé 17590 euros en 5 places, avec la motorisation ECO-G 100. De l’autre côté de la gamme, on trouve le Jogger Extreme Hybrid 140 en 7 places. Pas de hausse de prix de 600 euros, mais seulement de 300 euros sur le sommet de la gamme, qui culmine tout de même à 27400 euros sans les options. De quoi en faire la Dacia la plus chère du catalogue, en attendant l’arrivée de la nouvelle génération du Duster, puis plus tard, du Bigster.

Au niveau des premiers prix, le Dacia Jogger 2024 reste l’une des voitures familiales les plus abordables du marché. A 19400 euros en 7 places, le Jogger reste sans concurrence en neuf. Toutefois à ce tarif, l’équipement reste très basique : jantes tôles avec enjoliveurs, pas d’écran central, ni de radars de recul, ni même de climatisation ! Il est donc plus que souhaitable de basculer au minimum sur la finition Expression, facturée 21100 euros en 7 places, et 20200 euros en 5 places.

Quel Dacia Jogger choisir ?

A 21500 euros, le Jogger Extreme ( 5 places ) reste très abordable en prix, et ajoute de nombreux équipements pour 1300 euros de plus que la version Expression. Caméra de recul, carte mains libres, climatisation automatique, Extended Grip, jantes 16″ noires et diamantées, inserts cuivrés..

Et à ce prix vous aurez le choix entre deux motorisations : le 3 cylindres TCe 110 ch en boite manuelle, ou le bloc ECO-G 100 ( bi-carburation GPL ). Si le prix est identique, la version essence rejette plus d’émissions et sera donc davantage malussée : 310 euros maximum, contre 100 euros sur la version GPL. Moins chère en tarif clé en mains, la motorisation ECO-G 100 permettra ensuite de faire des économies avec des pleins de GPL bon marché. En revanche côté agrément de conduite, le Jogger TCe 110 sera plus agréable avec un moteur turbocompressé plus coupleux, qui offrira de meilleures reprises.

Si vous êtes tenté par le moteur hybride 140, il faudra ajouter 5000 euros : une somme trop conséquente pour espérer rentabiliser cette différence rapidement.

Notre choix se porte donc sur un Jogger Extreme TCe 110 à 21500 euros pour son équipement de série complet et son agrément de conduite. Au tarif d’une Clio neuve, vous aurez ainsi un break avec une vraie capacité de chargement.

Le Dacia Jogger Essential reste très dépouillé