Voici la première photo en fuite de la future Tesla Model Y

La future Tesla Model Y 2024

C’est la première photo en fuite de la future Tesla Model Y, attendue cet été ! La voiture électrique la plus vendue au monde sera en effet bientôt restylée, et cette image nous confirme qu’elle suit la voie de la Tesla Model 3 restylée à la rentrée 2023.

Coup de bistouri pour la Tesla Model Y

Cette image venue tout droit d’une usine Tesla en Chine nous montre l’arrière de la nouvelle Model Y sans aucun camouflage. Et comme sur le Model 3, ce sont surtout les feux arrière qui sont transformés avec une forme de C. De quoi moderniser la poupe de ce gros SUV électrique, qui s’est classé dans les 10 voitures les plus vendues en France en 2023. Sur le hayon, le logo de la marque disparait au profit d’un logotype T E S L A. On remarque aussi que le diffuseur du bouclier arrière a été modifié, et sans doute optimisé en aéro.

Quand on regarde bien cette image, on peut aussi voir en face une autre Model Y vue de face. Les projecteurs changent de forme, et aussi de signature lumineuse : il faudra apprécier sur des images plus proche de la partie avant. Pour le reste, en dehors de nouvelles jantes alliage, la physionomie de ce SUV ne sera évidemment pas bousculée.

Les projecteurs du modèle actuel sont plus classiques

Les autres modifications attendues sur la Tesla Model Y 2024

De nombreuses modifications sont prévues en dehors de l’aspect esthétique, que ce soit dans l’habitacle ou pour la partie technique.

Intérieurement, là encore dans la foulée du Model 3, le Model Y devrait modifier sa planche de bord pour intégrer une nouvelle signature lumineuse à LED. Les sièges passeront à une sellerie perforée, avec ventilation : appréciable en été. Moins pratique, les commodos de clignotants vont disparaitre : il faudra passer par des touches sur le volant. Les passagers avant bénéficieront d’un double chargeur à induction pour leurs smartphones, alors que les passagers arrière bénéficieront d’un écran.

Sur les versions Propulsion et Dual Motor, les performances devraient être similaires. En revanche l’autonomie devrait légèrement progresser. Attention : la concurrence se réveille, avec par exemple le Scénic E-TECH et ses 620 km d’autonomie, ou le Peugeot e-3008 avec 700 km.

Une version Performance arrivera logiquement plus tard : elle est toujours attendue sur le Model 3, avec sans doute une puissance et des performances en nette évolution.